La Policía Nacional detiene a 15 personas tras desmantelar un punto de venta de droga en la Cañada Real

Archivo - Un coche de la Policía Nacional permanece en el sector seis de la Cañada Real Galiana tras una redada, a 2 de agosto de 2023, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 15 personas tras desmantelar un punto activo de venta de droga en la Cañada Real Galiana, donde se han realizado seis registros y se han intervenido distintas cantidades de cocaína, MDMA, heroína y hachís preparadas para su distribución.

Entre los arrestados, a los que se acusa de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, figuran varios miembros de un mismo clan familiar y personas drogodependientes conocidas como 'machacas', que supuestamente desempeñaban distintas funciones para el grupo, informa la Policía Nacional.

La investigación comenzó el pasado mes de julio a raíz de las labores de prevención que los agentes realizan diariamente en el poblado de Valdemingómez. Durante las pesquisas, los policías constataron que en una parcela formada por seis edificaciones, pertenecientes a un mismo clan familiar, se llevaba a cabo la venta al menudeo de diferentes sustancias estupefacientes.

Asimismo, los agentes detectaron la presencia de varias personas drogodependientes en las inmediaciones, que realizaban distintas tareas para el clan.

Así, el pasado 28 de septiembre, la Policía llevó a cabo seis entradas y registros en la parcela, donde intervino dosis de cocaína, MDMA, heroína y hachís preparadas para la venta, además de útiles para la preparación y distribución de las sustancias, una navaja con una hoja de grandes dimensiones y cerca de 1.500 euros en efectivo.

Los 15 detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.