PP afirma que Ayuso "cumple" con la reapertura de la L7B de Metro y MM dice que es "difícil confiar en que vaya a durar"

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "cumple" con San Fernando de Henares al reabrir este fin de semana la Línea 7B de Metro cortada desde hace tres años, mientras que Más Madrid ha deslizado que es "difícil confiar en que vaya a durar".

Lo ha reivindicado el 'popular' en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que se diera a conocer esta mañana que la L7B volverá a circular por el tramo inhabilitado a partir de este sábado.

"Se ha seguido el plan integral y se han cumplido todos los compromisos (...) La presidenta se comprometió a arreglar el problema, un problema heredado, se comprometió a estabilizar el terreno en la zona San Fernando a indemnizar a los vecinos afectados y a poner en marcha el Metro", ha loado Díaz-Pache.

En este punto ha centrado la mirada en aquellos que "dijeron que no lo haría" y que el transporte "quedaría cerrado para siempre o no se estabilizaría el terreno". "Llevan muchos años metiendo miedo a los vecinos mintiendo", ha cargado.

Lo ha ejemplificado en la portavoz de Más Madrid a quien ha acusado de haber intentado "poner dudas sobre las actuaciones" al haber deslizado que ha habido "años de sobrecostes y ausencia de informes técnicos para la construcción" de la línea.

Bergerot, por su parte, ha afirmado que a aquellos que han "escuchado los testimonios de las familias de San Fernando" es "difícil" entender que haya ahora una "solución segura para San Fernando y para Coslada".

A continuación ha tomado la palabra el portavoz adjunto del PSOE Fernando Fernández Lara quien ha puesto en valor al alcalde de la localidad, Javier Corpa, quien ha "dado su vida y su entrega" en el apoyo a los vecinos ante estos problemas.

Ha reprochado que "las prisas" de la expresidenta regional Esperanza Aguirre en 2007 de inaugurar esta línea de Metro haya "llevado a gastarse 200 millones" en una "obra que nunca se debió hacer así" y que "fue criticada desde el primer momento".

"Era una catástrofe que durante muchos años han hecho que los vecinos de San Fernando pierdan sus viviendas pierdan sus negocios y hayan pasado situaciones muy dificultosas así que no cabe otra que por lo menos felicitarnos de que después de tanto tiempo por lo menos la línea se ponga en marcha", ha zanjado.

Por último, la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que esta reapertura de la L7B este sábado es "una excelente noticia".