PP baraja la posibilidad de solicitar recurso de amparo institucional para que Cifuentes no comparezca

Publicado 20/02/2018 15:47:44 CET

Podemos y Ciudadanos critican que Cifuentes prefiera dar explicaciones sobre financiación del PP "en platós" en vez de en Pleno

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario del PP baraja la posibilidad de solicitar un recurso de amparo institucional para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristian Cifuentes, no comparezca en la comisión de investigación sobre corrupción política, después del visto bueno de ayer de la Mesa de la Asamblea.

Su portavoz, Enrique Ossorio, ha asegurado este martes que no han decidido aún que vayan a interponer un recurso de amparo institucional, pero "que barajan cualquier posibilidad" para que Cifuentes no comparezca en este órganos sobre las declaraciones del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que la ha señalado como conocedora de la supuesta financiación ilegal del partido.

Así lo ha indicado Ossorio en rueda de prensa tras la junta de portavoces, después de que la Mesa de la Asamblea aceptara ayer que Cifuentes acuda a la comisión de investigación sobre corrupción política, junto con los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, y Granados, para hablar sobre la presunta financiación ilegal del PP.

Este miércoles se reunirá la Mesa de la comisión sobre corrupción que dirimirá si finalmente acudirán o no los cuatro a dar explicaciones y cuándo.

Según ha explicado Ossorio, se pide la comparecencia de Cifuentes como presidenta del Gobierno regional, pero "si las declaraciones se refieren entre 2007-2011", se ha cuestionado cómo la dirigente autonómica "va a comparecer como presidenta cuando no lo era entonces". Ossorio ha asegurado que Cifuentes podrá contestar que "en concepto de presidenta de la Comunidad, no sabe nada al respecto". "Es un error garrafal", ha indicado Ossorio.

Además, desde el punto de vista ético las declaraciones de Granados "no entran en el plan de trabajo de la Comisión", además de que esas declaraciones "han sido descalificadas" por personas "de prestigio", ha añadido.

"Ya vemos el sentido de ética que tiene le tripartito, sin esperar ningún pronunciamiento judicial, por el interés de que Cifuentes se fotografíe en la Comisión - de corrupción", ha añadido el popular.

Ossorio, al ser preguntado sobre si adoptarán alguna medida legal, ha indicado que habría que basarse en un recurso de amparo institucional. "No hemos decidido que lo vayamos a interponer, pero barajamos cualquier posibilidad", ha insistido.

EXPLICACIONES EN PLATÓS Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha indicado que es competencia de los integrantes de la Comisión decidir cuándo será más oportuno que comparezcan estas personas, pero ha indicado que tiene entendido que su pretensión es "finalizar con el tema del Campo de Golf".

"Parece ser que el PP se ha financiado haciendo trampas, y dopado. Por esta razón, ha ganado y nos parece muy interesante que vengan a dar explicaciones a la Comisión. Tratan de esparcir tinta de calamar diciendo que damos crédito a las declaraciones de un delincuente, pero lo que está diciendo nos parece que tiene sentido y debe ser estudiado y que comparezcan para dar explicaciones a la ciudadanía de lo que ha pasado con la financiación ilegal del PP", ha sostenido.

Además, Ruiz-Huerta ha criticado que, en lugar de ir a la Cámara regional a dar explicaciones en el Pleno, "lo prefiere hacer en los platós de televisión.

"CORRUPCIÓN, EN TODOS LOS RINCONES"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha asegurado que van a apoyar estas comparecencias por las informaciones que ha lanzado el exsecretario general del PP.

"Se dedica a ir de plató a plató... ella ha dicho que estaba encantada a venir a comparecer y la invitamos a que dé las explicaciones que se negaba en rotundo a ofrecer. Vamos a apoyar esas comparecencias porque es de sentido común, porque una persona que ha sido responsable y ha ocupado cargos importantes dentro del PP y ha coincidido con la campaña de 2007 me parece de sentido común que venga a dar explicaciones", ha sostenido Aguado.

Así, el portavoz de la formación naranja ha reiterado que "ante esta situación de corrupción constante, el PP demuestra que está más pendiente de no morir ahogado en el fango de la corrupción, que de resolver los problemas de los madrileños".

"La corrupción ha llegado a todos los rincones de la Comunidad y es lógico que vengan a dar explicaciones", ha aseverado. Además, Aguado ha reprochado al Gobierno regional que esté "sumido" en "una parálisis absoluta", ya que no existe "un proyecto para la educación, para la sanidad o para las políticas sociales".

"No hay proyecto. La presidenta se dedica a ir de plató en plató pero no tiene un proyecto o nadie sabe cuál es la visión de la presidenta regional en materia de sanidad, transporte público en los próximos años", ha añadido.

En cuanto al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha señalado que ha notado "molesta" a la presidenta de la Comunidad al no ir a comparecer, ya que dijo que "por Ciudadanos es por lo que no comparecía". "Aquí tiene la oportunidad de comparecer, y si no ha comparecido antes es porque otros que estaban en la Mesa no han querido que comparecencia, y creo que está claro a quién me refiero", ha criticado Gabilondo.

Aun así, el portavoz socialista ha sostenido que su formación no esta viviendo por y para quién comparece, sino que se centran en otros asuntos de máxima importancia, como que "las mujeres reciban un 27 por ciento menos del sueldo que los hombres por el mismo trabajo".