PP censura a Sánchez por querer "cambiar por la puerta de atrás" la Constitución y PSOE pide "cumplirla todos los días"

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha censurado la "obsesión" del presidente, Pedro Sánchez, por querer "cambiar por la puerta de atrás" la Constitución, mientras que el PSOE ha reivindicado que es "más importante cumplirla todos los días" que celebrarla.

Antes del acto de la Constitución de la Comunidad de Madrid, celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, los portavoces de los diferentes partidos políticos han manifestado a los medios de comunicación sus deseos por el Día de la Carta Magna, aprobada hace 47 años.

"Afortunadamente todavía las costuras de nuestro engranaje constitucional resisten. Tenemos un sistema de prensa libre que sigue investigando y al que yo quiero dar la enhorabuena frente a los voceros gubernamentales. Tenemos una justicia independiente que sigue investigando y tenemos un poder legislativo que funciona de forma independiente y no como un medio que estuviera a servicio del Gobierno", ha destacado el secretario general de PP de Madrid, Alfonso Serrano.

En este sentido, ha remarcado que "no se celebra la muerte de un dictador en su cama plácidamente, sino lo que ocurrió a partir de ese momento". "Celebramos cada año a sus protagonistas que, junto con el pueblo español, fueron los que lo han hecho posible", ha subrayado.

Serrano ha lamentado que, a diferencia de otros años, el Ejecutivo central "está deliberadamente echado al monte". "Tenemos por primera vez en la historia de nuestra democracia un fiscal general del Estado condenado y tenemos un Gobierno de España que sigue troceando el principio de la igualdad y la libertad con el anuncio de ceder a los independentistas los habilitados nacionales en los ayuntamientos", ha censurado.

En la misma línea, el portavoz del PP de la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha recalcado que la Carta Magna fue "un punto de inflexión" y que la libertad y la democracia "no cayeron del cielo", sino que fue una herencia que "legaron nuestros padres y abuelos".

DERECHO A LA SALUD Y VIVIENDA

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha celebrado que la sociedad "vive en democracia" y que los ciudadanos "tienen derechos", aunque ha puesto el foco en el de la salud que, a su juicio, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "está vulnerando gravemente" en la región.

En este sentido se ha referido la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, quien ha recalcado que "mucho más importante cumplirla todos los días que celebrarla". Así, ha ensalzado los artículos 43 y 47, los derechos sobre la vivienda y sanidad y "no como privilegios".

"Aquellos que tienen el privilegio de gobernar en su comunidad autónoma, como es el caso de la señora Ayuso, y que tienen el honor además de aceptar las competencias para poder hacer políticas, que hagan una vida mejor y más fácil a los madrileños", ha pedido.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha cargado contra el bipartidismo que "lo único que ha hecho en estos 47 años ha sido atacar el espíritu y la letra de la Constitución".

"Atacar por ejemplo un principio fundamental de cualquier democracia como es la separación de poderes ocupando todas nuestras instituciones, sobre todo aquellas que sirven para el control de los gobiernos y la justicia", ha lamentado.