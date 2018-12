PP y Ciudadanos blindan por ley en la Asamblea el carácter público del Canal de Isabel II

Publicado 13/12/2018 14:58:43 CET

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves garantizar por ley el carácter público del Canal de Isabel II, impidiendo que entre capital privado en la empresa de aguas, gracias a los votos a favor de Ciudadanos y PP.

La normativa, impulsada por la formación 'naranja' y a la que se han incorporado enmiendas de los 'populares', recoge así que únicamente el capital podrá corresponder a la Comunidad de Madrid y a las entidades locales de su ámbito territorial. De esta manera, establece que la participación de la primera no podrá ser inferior, en ningún caso, al 51 por ciento del capital social.

Los ayuntamientos deberán mantener, al menos, el 30 por ciento de su participación durante el plazo de duración del contrato programa. La participación que, en cada caso, corresponda a los consistorios afectados, se determinará, "ponderando criterios de proporcionalidad y equidad".

Asimismo, se exige la previa autorización del Consejo de Gobierno, de la que se dará cuenta a la Asamblea de Madrid, para que esta sociedad pueda crear o disolver sociedades de capital con limitación de responsabilidad o realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de dichas sociedades.

La entidad pública Canal de Isabel II quedará sujeta al régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno y, en su caso, a lo dispuesto en esta materia en la legislación autonómica vigente. Estas serán aplicables a las sociedad participadas directa o indirectamente fuera de España.

"NO APORTAN NINGUNA MEDIDA", DICE PODEMOS

En el debate parlamentario, el diputado de Ciudadanos Francisco Lara ha defendido que esta iniciativa es "muy necesaria". "Pretende superar la difícil etapa que ha padecido el Canal en los últimos años caracterizada por una expansión internacional que no debería de haberse realizado nunca y por el saqueo que se ha hecho por políticos desaprensivos para negocios de amiguetes", ha remarcado.

Y es que, tal y como ha subrayado, el paso que se da con la aprobación de esta ley supone "un avance significativo para recuperar el prestigio de una de las empresas con más renombre de la Comunidad".

El parlamentario de Podemos Hugo Martínez Abarca se ha mostrado sorprendido con la "demagogia" de la formación 'naranja', cuando este grupo parlamentario en la presentación inicial de la normativa "apeló a su sinceridad con que no son vieja política y no tienen brazos de madera" y diciendo que les gustaban las enmiendas que presentó su formación.

"Ahora no nos las aceptan, no están en la Ley. Reconocen que ha habido un saqueo pero no aportan ninguna medida para que estos señores --a PP-- dejen de saquear", ha criticado.

Por su parte, el diputado socialista Diego Cruz Torrijos ha señalado que están "bastante hartos" del "espectáculo de Ciudadanos" y de su "oportunismo" que no les deja de sorprender, cuando "su afán de consenso se ha visto torpedeado".

"Con esta propuestita pretenden que nos creamos que con una regeneración cosmética se va a quitar lo que otros intentaron hace tiempo conseguir. Se les veía venir que iban ustedes a incurrir en ese defecto de transmutación y no iban a aceptar nuestras 14 enmiendas", ha criticado.

Por último, la diputada del PP María Eugenia Carballedo ha defendido que se han implicado en sus enmiendas, que han sido aceptadas todas por la formación 'naranja', que velan por el modelo de empresa que quieren, "una empresa cien por cien de titularidad pública solvente como es hoy" y que "está aportando valor a esta región y excelencia en términos de transparencia".