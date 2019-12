PP cree que la comisión de Avalmadrid "nace muerta" y esperará a cómo se desarrolla para decidir sobre su participación

Publicado 14/12/2019 11:17:51 CET

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha sostenido que la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en Avalmadrid, que arranca la próxima semana, "nace muerta y es inútil" y ha manifestado que esperará a ver cómo se desarrollan los trabajos para decidir sobre su participación en la misma.

En una entrevista concedida a Europa Press, Serrano ha defendido que trabajarán en la comisión "con responsabilidad" en tanto en cuanto se desarrolle "por cauces de seriedad y de rigor parlamentario" así como mientras atienda "al objetivo que se marcó".

Para Serrano "nace muerta" porque la Fiscalía ha archivado la causa sobre el crédito del padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y es "inútil" porque es una comisión "que aborda cuestiones de una entidad, que es privada desde el punto de vista jurídico y de la que tiene el control el Banco de España y el Ministerio de Hacienda".

Además, ha hecho hincapié en que en este órgano no se va a poder entrar en cuestiones muy concretas de casos porque "la ley lo impide". A su parecer, la Asamblea representa al conjunto de madrileños y debería dedicar "su tiempo, su esfuerzo y el dinero" en otras cuestiones que fueran de más interés.

"Estamos hablando de una entidad como Avalmadrid pero lo que está detrás es llamar a comparecer a personas que nada tienen que ver con Avalmadrid. Puestos a investigar podríamos investigar todo lo que está saliendo de Podemos ahora mismo", ha espetado.

"CACERÍA POLÍTICA"

Por otra parte, Serrano ha reconocido que en un primer momento fue "difícilmente explicable" para el PP que su socio de gobierno apoyara una comisión cuyo objetivo es "la cacería política" de la presidenta de la Comunidad.

"Yo creo que más allá del compromiso con la regeneración y con la ética política, que tenemos todos, evidentemente lo que no podemos hacer nosotros es darle a la izquierda herramientas que lo único que pretenden hacer con ellas es destrozar al adversario", ha dicho.

En cuanto a que Vox apoyase la comparecencia de Ayuso en la misma, aunque finalmente no salió adelante por decisión de la Mesa de la Asamblea, Serrano ha declarado que le parece "un error".

En este punto, ha recordado que en un primer momento la portavoz de esta formación, Rocío Monasterio, aseguró que no iban a entrar en cuestiones personales. "No sabemos qué habrá cambiado cuando hace unas semanas no era factible llamar a la presidenta y compartían con Ciudadanos los mismos argumentos", ha deslizado.

