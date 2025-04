PP cree que Paredes es "nuevo caballo de batalla" de izquierda y recuerda que tampoco tienen homenajes Baró o Lampreave

Rubiño compara los 12 días que han pasado hasta materializar la sala de Vaquerizo con los homenajes a la espera desde 2021 a Almudena Grandes

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, cree que la actriz madrileña Marisa Paredes, recientemente fallecida, se ha convertido en el "nuevo caballo de batalla de la izquierda", para recordar que otros artistas tampoco cuentan en este momento con un teatro o un centro cultural en la ciudad, como Amparo Baró, Chus Lampreave, José Luis Cuerda o Juan Diego.

Ha sido el concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño el que ha elevado a la comisión de Cultura, Turismo y Deporte una pregunta sobre si el área tiene previsto, en homenaje a la recientemente fallecida Marisa Paredes, asignar su nombre a algún espacio gestionado por Madrid Destino.

Pendientes de la comunidad de vecinos --el Pleno de Centro aprobó en enero instalar una placa en recuerdo de la actriz en el edificio de la plaza de Santa Ana donde nació, teniendo en cuenta que se está produciendo un cambio en la propiedad del inmueble--, en Más Madrid quieren que se materialice el acuerdo entendiendo que "la disposición era buena".

Rubiño ha hecho mención a la inauguración este martes de la sala de ensayo Mario Vaquerizo en un centro cultural de Chamberí, una inauguración que llega sólo doce días después de ser aprobada la denominación en el Pleno del distrito. "Mientras que otros artistas, como Marisa Paredes, una persona cuya trayectoria es bastante incuestionable y que ha fallecido recientemente, vemos cómo se retrasa. Ya querría Marisa Paredes que ustedes se dirán tanta prisa como han hecho con Mario Vaquerizo, que han tardado doce días en ponerle una placa", ha comparado.

HOMENAJE A ALMUDENA GRANDES APROBADO EN 2021 Y ESPERANDO

Tampoco se ha olvidado de Almudena Grandes y la comprometida calle dedicada a la escritora, además de la placa en la puerta de su casa, homenajes aprobados en el Pleno de Cibeles en noviembre de 2021. "Todavía siguen sin haberse materializado", ha constatado ante Rivera de la Cruz.

La delegada ha replicado que no es cierto que no hayan hecho nada en memoria de Marisa Paredes porque cedieron el Teatro Español para instalar su capilla ardiente. "No me parece poca cosa la verdad", ha contestado.

"Me parece muy bien que hayan hecho ustedes de Marisa Paredes un nuevo caballo de batalla porque va de esto. Esto no va de memoria ni de respeto, va de caballos de batalla", ha lanzado a Más Madrid y PSOE, después de pasar a enumerar a artistas fallecidos que no cuentan con un teatro o centro cultural con su denominación como Amparo Baró, Chus Lampreave, Alfonso Sastre, José Luis Cuerda o Juan Diego. "¿Quiere que le cambiemos el nombre a la sala Margarita Xirgú, a Fernando Arrabal?", ha preguntado.

La delegada ha pedido a la izquierda que "dejen de hacer humo de pajas porque han convertido una placa en una sala de ensayo en un pequeño centro cultural como si se le hubiera puesto Mario Vaquerizo al Palacio de los Deportes".