PP critica que Vox quiera dividir "entre mujeres de primera y de segunda" en ayudas a la maternidad en Madrid

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid debate en torno al estado y calidad de la sanidad y educación madr - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Asamblea de Madrid ha criticado que Vox quiera dividir "entre mujeres de primera y de segunda" a la hora de acceder a las ayudas a la maternidad en la Comunidad y ha recordado que la región congregó el año pasado más del 50% de los nacimientos con unas políticas "lógicas, humanas y sin criminalizar".

Ha sido en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) de Vox en la que pedían eliminar el límite de edad actualmente establecido para el acceso a las prestaciones económicas a la maternidad, sin discriminación por razón de edad, además de establecer un criterio de prioridad nacional en la concesión de las prestaciones.

Para defenderlo, la parlamentaria del PP Ana María Gómez ha criticado que Vox pretenda que mujeres con residencia legal en Madrid pero con otra nacionalidad no puedan "ser iguales" al resto de madrileñas por lo que le ha pedido "centrarse humanamente".

Así, ha criticado que se cuestionan estas ayudas para mujeres que llevan años viviendo en Madrid y pagando impuestos. "Nos piden que solo por el hecho de no haber solicitado la nacionalidad, aunque estén plenamente integradas en nuestra sociedad, deben recibir la ayuda después de una española", ha reprochado.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha insistido en la importancia de apostar por la "prioridad nacional" en el acceso de estas ayudas porque actualmente el sistema actual obliga a "una madre española de 35 años a financiar con sus impuestos a los hijos de una extranjera de 25", lo que considera que es "injusto y discriminatorio" contra los españoles.

"Abandonan a las mujeres españolas obligadas a retrasar la maternidad porque no pueden emanciparse. Abandonan a las familias que no llegan a final de mes. Abandonan a una generación que quiere tener hijos, pero que se encuentra a la casta política como un obstáculo", ha recriminado, a la vez que ha criticado que con el sistema actual ser madre en española "no está apoyado" sino "penalizado".

Considera en Vox que un país que no protege a las madres "no tiene futuro" por lo que piden ampliar estas ayudas para adaptarlas "a la edad real de maternidad" para facilitar que las españolas "puedan tener hijos cuando puedan, no cuando un reglamento aprobado por políticos lo permite".

IZQUIERDA VE "RACISTA" LA PROPUESTA

La socialista Silvia Monterrubio ha reprochado la iniciativa por intentar "disfrazarse de apoyo a la maternidad" pero con un poso "tremendamente racista".

"Que es una familia española de pura cepa nuclear, a ser posible, rubia y numerosa, como la suya, señora Moñino, pues fenomenal. Pero si no, pues que se busquen la vida", ha lanzado Monterrubio, quien ha negado que se busque ampliar los derechos sino decidir "qué mujeres merecen apoyo a su maternidad y qué mujeres no lo merecen", en alusión a la "prioridad nacional" apelada por Vox.

La parlamentaria de Más Madrid Mariana Arce ha asegurado que se trata de una iniciativa "envuelta en celofán de la maternidad" cuando lo que está tomando es una "medida segregacionista". "La natalidad no puede ser un manual para la xenofobia como hace usted", ha espetado a Moñino.

Considera que la propuesta de la formación de Moñino lo que se plantea es que se "jerarquice a las madres por su origen" y ha espetado que quien "sostiene esta región tiene derecho a la misma dignidad, haya nacido donde haya nacido".