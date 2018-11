PP y Cs tumban las enmiendas a la totalidad de PSOE y Podemos a los Presupuestos de 2019

Publicado 22/11/2018 15:48:49 CET

El Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid han tumbado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos al Proyecto de Ley Presupuestos regionales de 2019 con sus votos en contra, por lo que el proyecto que Gobierno regional y formación 'naranja' acordaron seguirá adelante.

El debate de los Presupuestos ha llegado al hemiciclo de la Cámara regional este jueves casi un mes después de que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, firmaran el acuerdo que permitirá sacar adelante las nuevas cuentas de 2019, los más altos de la historia de la región con 20.072 millones de euros y que incluyen una nueva rebaja fiscal consensuada entre ambos.

En primer lugar se ha votado la enmienda de Podemos y después la del PSOE, ambas a mano alzada y rechazadas por las bancadas de PP y Ciudadanos, 65 votos en contra.

En su turno de palabra, la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha reducido las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos para 2019 presentadas por PSOE y Podemos con texto alternativo a "documentos recurrentes de todos los años" y "plagado de vaguedades y con contradicciones importantes".

Hidalgo ha hecho hincapié en los "principios irrenunciables" que han guiado su elaboración: la prioridad en el empleo y en el gasto social; la compatibilidad de unos impuestos equilibrados con unos servicios públicos de calidad; el cumplimiento del programa de Gobierno; la eficiencia y la eficacia en el gasto; y el compromiso con el cumplimiento de las objetivos de estabilidad.

Los Presupuestos se han elaborado con unas previsiones macroeconómicas "prudentes", que estiman un crecimiento de la economía del 2,9 por ciento para el ejercicio de 2019, seis décimas por encima de la media española. Esta mejora de la actividad de la región permitirá la creación de 94.000 nuevos empleos en el ejercicio, lo que reducirá la tasa de paro autonómica al 10,1 por ciento, 3,7 puntos por debajo de la del conjunto de España, estima el Gobierno regional.

En este punto, la consejera ha recalcado que, ante todo, estos Presupuestos -los cuartos de esta legislatura- permitirán seguir dando "estabilidad a la región y certidumbre a los empresarios e inversores" y "permitirá seguir prestando unos servicios públicos de máxima calidad". Por ello, ha agradecido a Ciudadanos que fuera a votar en contra de las enmiendas de PSOE y Podemos.

"EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD"

Por su parte, la diputada de Ciudadanos en la Asamblea Susana Solís ha resaltado el "ejercicio de responsabilidad" de su formación al apoyar la cuentas regionales de 2019, en el que aseguran que han incluido el "sello naranja" en todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

Así, la diputada ha reprochado a PSOE y Podemos que digan que quieren "subir impuestos a los ricos" pero que siempre acaben subiéndoselos "a los mismos, a la clase trabajadora", como lo que acaba de hacer, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sube "siete impuestos que afectan al bolsillo de la clase media trabajadora y que crean menos empleo porque dos de los impuestos afectan a más de 15 millones de españoles".

"UNA DÉCADA PERDIDA"

La portavoz de Podemos, Clara Serra, se ha preguntado "cómo es posible que la región crezca en términos macroeconómicos y que al mismo tiempo aumente la pobreza severa" o "cómo es posible crecer y no reducir la desigualdad y aumentar la deuda".

"Estos presupuestos son la continuación de una década perdida, pero son, además, la consagración de una legislatura perdida. Aguado insiste en destacar los grandes logros de su negociación presupuestaria. Ustedes no son un partido útil para los madrileños, son un partido útil para el PP", ha afeado a la formación naranja.

Así, ha criticado que Ciudadanos "por cuarto año consecutivo" vaya a poner por delante "sus intereses electorales" al "servilismo" del PP y que vayan a colaborar con "estabilizar". "Pero lo que van a estabilizar es el crecimiento de la deuda, la cronificación de la desigualdad y la impunidad y la desvergüenza con la corrupción y la utilización partidista de las instituciones.Eso es lo que van a estabilizar", ha vaticinado.

PRESUPUESTOS "DE CAMPAÑA"

Por su parte, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha acusado al Gobierno regional de presentar unos presupuestos "de campaña electoral" que incrementan la deuda, "un impuesto diferido e injusto".

"Este crecimiento de deuda, de casi un 34 por ciento, no ha servido para trasformar económicamente la Comunnicad, adaptándola al dinamismo del siglo XXI, ni para luchar contra la pobreza y exclusión social, ni para garantizar unos servicios públicos que generen bienestar a los madrileños", ha lamentado.

En cuanto a las principales partidas, Gabilondo ha criticado que la sanidad está "infrafinanciada e infrapresupuestada" y que en el presupuesto de educación "solo han crecido los conciertos con instituciones privadas".

"La pregonada gratuidad de la educación infantil 0-3 no lo es tal porque, aun reconociendo su interés, no es universal (alcanza solo a una cuarta parte del alumnado) y no cubre toda la tasa", ha apuntado sobre una de las novedades del presupuesto iniciativa de Ciudadanos, que ha estado destacando su diputada de la formación naranja durante el debate.