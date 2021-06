PP, Cs y Vox se unen en Cibeles contra indultos, "blanqueamiento de separatistas" y "golpes bajos" a España

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PP, Vox y Ciudadanos han votado este martes en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid instando al Gobierno de la Nación a no conceder los indultos a los condenados por el 'procés' y han reiterado su apoyo a la unidad del país. A sendas propuestas de Vox y PP han votado en contra Más Madrid y PSOE.

Vox ha defendido en su proposición que el Ayuntamiento de Madrid condene y muestre su "absoluto apoyo a las partes que se personen como legitimadas para recurrirlos", además del respaldo a quienes se querellen contra los miembros del Gobierno firmantes de los indultos.

El grupo liderado por Javier Ortega Smith en Cibeles promueve la modificación del Código Penal con el fin de eliminar en los delitos de rebelión y sedición el elemento de violencia en el primer caso y el de tumultuario y fuerza ilícita en el segundo.

En su intervención, Smith ha aseverado que el 1 de octubre de 2017 "unos golpistas llevaron a cabo el mayor ataque a la Constitución española y la unidad nacional". "Vox inició con diversas querellas la única acusación popular para que se abriera la causa en diversos juzgados", ha apostillado.

Por otra parte, ha afeado que "la izquierda, cuando no consigue por la ley lo que busca, busca siempre las puertas de atrás". "Este Gobierno, como así lo han ratificado los informes, no tiene ninguna razón de derecho, no hay razones de justicia, equidad ni de utilidad pública", ha aseverado.

Le ha dado la bienvenida a Villacís porque ahora "ven cómo ajustar el delito de rebelión a momentos actuales", pero al mismo tiempo se echa "a temblar".

"VELETA AL SOPLO DE REDONDO S.A"

Para la portavoz del Grupo Municipal Popular, Andrea Levy, el presidente es "una veleta al soplo de Redondo S.A.", y "se ha convertido en el nuevo líder del 'procés'". Además, ha recordado que "dijo que la sentencia se cumpliría en su totalidad y que nadie está por encima de la ley... salvo él".

"Sus ansias de mantenerse en los cómodos cojines se han convertido en mentiras. Eso es lo que vale la palabra de Sánchez, nada", ha apuntado Levy, para quien el jefe del Ejecutivo solo busca el "blanqueo de condenados por un delito que volverán a cometer, y si no al tiempo".

Ha añadido que la responsabilidad del PP es "defender la legalidad frente a los que la ignoran", y ha añadido que "son un insulto a los españoles". En este sentido, ha acusado a Sánchez de "insuflar una respiración asistida a los independentistas que el Tribunal Supremo solo aplicando la ley le retiró". "No es magnimidad ni concordia, es compadreo con los más funestos camaradas", ha lanzado.

"UN GOLPE BAJO A ESPAÑA"

La vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), ha criticado que "Sánchez se permita corregir la sentencia del Supremo, vulnerar la separación de poderes" cuando "este indulto es un golpe bajo a España, a la ley, a la Unión Europea y a los catalanes que quieren que sus hijos aprendan castellano en las aulas".

Villacís ha apelado a la necesidad de "aprender de lo ocurrido en Cataluña". "¿Cómo poder actualizar el delito de rebelión para adecuarlo a la España del siglo XXI ante hechos tan inauditos como el ocurrido en el país?. Esto lo dijo Pedro Sánchez", ha requerido a renglón seguido. A continuación ha afeado que el presidente del Gobierno lleve "tres años de mentiras". "España tiene que acabar con el sanchismo antes de que el sanchismo acabe con España", ha lanzado.