PP defiende que se ha enviado "mucha documentación" para comisión y que algunos de los llamados "no tienen nada que ver"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha defendido este lunes que "se ha remitido ya mucha documentación" a la oposición para la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que "hay algunas personas" de las llamadas a comparecer "que no tienen nada que ver con el objeto de la comisión".

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, donde ha reiterado que la oposición "quiere hacer un circo y desgastar al Gobierno municipal". Ha defendido que "el PP ha llamado a las cuatro personas que cree necesario que den explicaciones y comprobaron que no había contratación".

"Estamos muy tranquilos de que las cosas se hicieron bien. Cuando llega el rumor, se comprueba que no ha habido absolutamente nada en la EMVS", ha expuesto Sanz, quien espera que la comisión de investigación "se desarrolle con normalidad y que las personas que vayan den toda la información posible para esclarecer los hechos".

Sobre las muchas ausencias, la delegada de Seguridad y Emergencias ha recordado que "las comisiones municipales en los ayuntamientos no tienen asistencia obligatoria" y que "en la de BiciMAD ni siquiera compareció la alcaldesa (Manuela Carmena)". "Cada una de las personas que se ha llamado decidirá si considera oportuno o no; de las 45 solicitadas, hay algunas que no tienen nada que ver con la presunta situación", ha subrayado.

Requerida por la repercusión que estos hechos han tenido en la relación de las dos formaciones que componen el Gobierno municipal, Sanz ha señalado que "la relación entre PP y Cs ha pasado por diversas circunstancias, muy complejas, y siempre se ha mantenido sólido y firme".