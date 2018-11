PP defiende que el PRISMA se distribuye por "criterios poblacionales" y le "chocan" las críticas de Sara Hernández

Publicado 06/11/2018 17:04:00 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha defendido este martes que el Plan Regional de Inversiones Municipales (PRISMA) se distribuye entre los municipios basándose en "criterios poblacionales" y sociales y no "políticamente" como ha criticado la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, afirmaciones que le "chocan".

La alcaldesa, durante su comparecencia en la comisión de Estudio sobre la auditoria del endeudamiento y la gestión pública, ha tachado de "nefasta" la gestión de la Comunidad de Madrid con el PRISMA, que ha sido "utilizado políticamente para beneficiar a determinados municipios en función del color del Gobierno local" y ha provocado que el Ayuntamiento de Getafe asumiera gastos que no le correspondían.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ossorio ha indicado que les ha parecido "mal" que en esta comisión se abordara el Plan PRISMA y que hayan acudido alcaldes del PSOE para quejarse cuando se han beneficiado del mismo.

El PRISMA, según ha explicado el portavoz 'popular', se distribuye en función de criterios "poblacionales y sociales" y es "absolutamente falso lo que dice la alcaldesa de Getafe que se haga por criterios ideológicos".

"Ella está acostumbrada a que el PSOE lo hace siempre, pero no todos somos iguales y el PP no hace las cosas de esta manera. Me parece fatal que se utilice esa comisión para que vengan alcaldes para decir que el PRISMA no sirve para nada. Tantas críticas me chocan bastante y me parece lamentable que se haya utilizado la comisión para esto", ha sostenido.