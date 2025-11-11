PP destaca que Ayuso tiene Presupuestos frente al Gobierno de Sánchez, que "está cambiando las partidas sin respaldo"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha destacado que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tiene Presupuestos para el año 2026 frente al Gobierno de Pedro Sánchez que "está cambiando las partidas para gastar en lo que le da la gana, sin ningún respaldo del poder legislativo".

Lo ha manifestado este martes en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces antes de que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo dé a conocer la liquidación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid del 2024 en la Comisión de Presupuestos y Hacienda.

"Creo que es un momento bueno para recordar que la Comunidad de Madrid tiene presupuestos, que va a tener para 2026, que están en ejecución los de 2025, que van a estar en tiempo y forma los de 2026, mientras que el Gobierno de Sánchez no tiene presupuestos desde el año 2022", ha señalado.

Díaz-Pache ha censurado al Ejecutivo central por no haber presentado sus cuentas en esta legislatura y por "estar cambiando las partidas para gastar en lo que le da la gana, sin ningún respaldo del poder legislativo, que es el que tiene que aprobar las cuentas públicas del Estado".

"Es buen momento para denunciar cómo está haciendo el Gobierno de Sánchez su gestión de las cuentas públicas y poner en valor el gran compromiso del Gobierno regional, no sólo en la presentación de los presupuestos, sino también en su ejecución", ha destacado.

Asimismo, el 'popular' ha lamentado que la izquierda madrileña "ya no defiende a los madrileños, sino a Pedro Sánchez, que se va quedando sin apoyos para el plan totalitario que está desplegando". Ha censurado que "quieren hacer creer que los madrileños reciben financiación por la infinita generosidad de Pedro Sánchez y no por su propio esfuerzo, trabajo y aportación".

"De los impuestos que pagan los madrileños, el 80% se va a las arcas de la Administración General del Estado y sólo el 20% recala en la Administración regional. No nos regalan nada. Y, además, la Comunidad de Madrid aporta el 70% de la parte autonómica del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos de toda España", ha detallado.

LA OPOSICIÓN ESPERA CONOCER LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha apuntado que los datos de ejecución presupuestaria son "una ventana muy buena para ver cómo la Comunidad de Madrid está privatizando la sanidad pública".

"Por ejemplo, hoy que estamos hablando del tema de los cribados y cómo está convirtiendo su presupuesto en un botín para empresas privadas como Quirón, cuyos principales hospitales han ganado entre el 200 y el 300% de su presupuesto. Eso es dinero que no va a los centros de salud y que no va a los hospitales del Sermas", ha criticado.

En la misma línea, la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha recalcado que "lo que importa" es la ejecución presupuestaria y el aumento de la deuda pública en la región. "Tenemos a la señora Ayuso sacando pecho porque va a invertir 73 millones en la universidad pública. Seamos serios, solo una de las seis universidades públicas que tenemos en la Comunidad de Madrid necesita la mitad de todo ese presupuesto para pagar nóminas", ha añadido.

Finalmente, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha recalcado que es "triste" que la "legislatura de la vivienda" se destine "un porcentaje tan ínfimo cuando es uno de los principales problemas de los madrileños".