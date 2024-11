PP dice que Ferraz ha "recompensado" la "humillación" de Lobato junto a Gómez planteando a Óscar López para el PSOE-M

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha ironizado con que Ferraz haya "recompensado" al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, por su "humillación" la pasada semana junto a la mujer del presidente, Begoña Gómez, planteando al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, como su relevo al frente de la federación madrileña.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que este fin de semana se señalara a López como uno de los posibles nombres para disputarle la Secretaría General del PSOE-M en las primarias que arrancan el 7 de diciembre.

"La semana pasada decidió someterse a una humillación, acompañar con honores a la mujer del presidente de Gobierno, a una persona imputada por varios delitos, acompañarla aquí con honores en esta Asamblea para escucharla decir nada y después decir que había estado muy solvente en su silencio", ha criticado Carlos Díaz-Pache.

Asimismo, ha planteado que en el caso de que sea "verdad" que será López el designado para disputarle a Lobato el puesto, los 'populares' le recibirán con "los brazos abiertos como a todos sus predecesores".

Lobato, en su intervención previa a la de Díaz-Pache, ha respondido a preguntas de los periodistas que le han cuestionado qué cree que ha hecho mal para no gozar con el apoyo de la cúpula de su partido y propongan nombres alternativos. "Yo esto de Ferraz-Moncloa, yo no sé quién es Ferraz ni quién es Moncloa. Yo sé con quién hablo de Ferraz y de Moncloa, con quién trabajo a diario y lo que me transmiten", exponía.

Ante ello, Díaz-Pache le ha respondido que Moncloa es "Pedro Sánchez Pérez-Castejón, la única persona que manda en Moncloa, junto con su mujer, el matrimonio Gómez-Sánchez, que dirigen Moncloa y dirigen el PSOE, o lo que queda de él". "Vemos que ha hecho aquí una medio despedida, un amago despedida, espero que la complete del todo", ha rematado.