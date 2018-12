PP dice que "solo faltaba" que Madrid Central, un "fracaso", no redujera tráfico y pide "alternativas"

Publicado 11/12/2018 13:44:50 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que "solo faltaba" que Madrid Central, medida que ha calificado de "fracaso", no hubiera reducido el tráfico en Centro, y ha puesto el acento en la necesidad de "alternativas" para las necesidades de movilidad de los ciudadanos.

"Madrid Central iba a ser la panacea, pero once días después aquellos que no tengan distintivo ambiental no podrán circular por la M-30", ha expresado Almeida en rueda de prensa, donde ha añadido que "la política de contaminación de Carmena es un fracaso absoluto".

Así, ha apuntado que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, "quería demostrar que la contaminación había bajado, y ya se sabe que es mentira". "La contaminación no desaparece por Madrid Central, se desplaza", ha remarcado.

Por ello ha pedido al equipo de Gobierno "reflexionar sobre si su modelo es el adecuado o si es el equivocado". "El balance es negativo porque no ha entrado en vigor; se vanaglorian de que se ha reducido el tráfico, solo faltaba... pero no atienden al problema esencial, que es la falta de alternativas", ha apostillado.