PP espera que la "cordura" de Franco se imponga y PSOE apoye retrasar la entrada en vigor de Madrid Central

Publicado 26/10/2018 12:27:56 CET

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confía en que la "cordura" del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, se imponga y los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid apoyen retrasar la entrada en vigor de la nueva zona de Madrid Central.

Tras visitar Pitis para denunciar que no está listo un aparcamiento disuasorio contemplado en la red anunciada por el Ayuntamiento, Almeida ha hecho referencia a las palabras de Franco, que ayer no descartaba apoyar un retraso porque no hay consenso. Esta declaración es opuesta a la postura que ha venido manteniendo el Grupo Municipal Socialista en el Consistorio de la capital, donde han defendido que la medida no se puede aplazar más tiempo y que tiene que entrar en vigor ya.

Almeida ha indicado que es "difícil saber qué va a pasar en el PSOE, es una incógnita", pero supone que Franco "está tirando de cordura, de sentido común, y al final, si hay una directriz del partido, --la portavoz del PSOE municipal-- Purificación Causapié, tendrá que asumirla y velar para que se produzcan los menores perjuicios a los madrileños".

"En el Partido Socialista no confío igual que los madrileños en los últimos 30 años, pero espero que por una vez se imponga la cordura y el sentido común que sí está demostrando Franco y que se retrase la entrada en vigor de Madrid Central porque nos se dan las condiciones en estos momentos", ha reiterado, para ahondar en la crítica al PSOE diciendo que "no se entienden ni entre ellos" y así "no pueden gobernar a los madrileños".