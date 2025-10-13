PP exigirá el jueves al Gobierno central explicaciones y seguridad para las mujeres víctimas de violencia de género

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid reclamará este jueves al Gobierno central que dé explicaciones y que garantice la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género.

Lo ha adelantado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el 'popular' Carlos Díaz-Pache, quien ha aludido a los fallos en pulseras telemáticas para control de maltratadores.

Lo llevarán en una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, que consta de tres apartados. En primer lugar reclaman que el Gobierno central contrate una auditoría externa, independiente y transparente sobre el "contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema COMETA, incluyendo tanto la fase de adjudicación como la de implantación y el periodo actual de servicio".

También piden a los ministerios de Igualdad e Interior que publiquen de "manera inmediata y detallada" los datos sobre los fallos de este sistema que hayan afectado a la Comunidad de Madrid. En este caso piden el número o de víctimas afectadas en la Comunidad de Madrid; número de procedimientos judiciales alterados archivados o sobreseídos en la Comunidad de Madrid; tipología de fallos detectados (localización, cobertura, manipulación de dispositivos, etc.) y duración real de las incidencias y protocolos de respuesta activados.

Por último, harán uso de su mayoría absoluta para que la Asamblea pida al Gobierno regional que inste al central a atender los acuerdos del Observatorio Regional de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en su reunión del 29 de septiembre de 2025.

Entre otras cuestiones, exige la sustitución urgente e inmediata de los dispositivos instalados actualmente por otros que garanticen la seguridad y "restablezcan la confianza de las mujeres víctimas en los sistemas de protección frente a sus maltratadores".