El PP de Getafe reclama la creación de un Consejo Local por "la deriva de inseguridad que sufre la ciudad"

GETAFE, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Getafe ha reclamado la creación de un Consejo Local de Seguridad para paliar "la deriva de inseguridad que sufre Getafe", que contaría con la participación de los grupos políticos, sindicatos de la Policía Local, representantes de la ciudad y organizaciones empresariales.

El portavoz del Partido Popular de Getafe, Carlos Pereira, ha manifestado que este consejo es necesario "frente al oscurantismo del Gobierno de Sara Hernández y con el objetivo de lograr la máxima participación ciudadana en la mejora de los niveles de seguridad pública".

Según Pereira, se trataría de un nuevo espacio donde escuchar las propuestas y preocupaciones de los vecinos, en el que se podrán atender de primera mano "los preocupantes datos de criminalidad e inseguridad que se dan en la ciudad".

A su juicio, esta petición llega como respuesta "al oscurantismo, la falta de transparencia y la nula información en materia de seguridad" por parte del Gobierno municipal, ya que "la sanchista Sara Hernández viene imponiendo su rodillo en todos los ámbitos de la vida municipal, también en algo tan delicado como la seguridad en la ciudad".

"Primero nos expulsó de la Junta Local de Seguridad y ahora lleva meses sin convocar su propia comisión de seguridad creada 'ad hoc' para evitar rendir cuentas ante la oposición y ante los vecinos", ha subrayado Pereira.

Asimismo, ha señalado que este gobierno "que dice ser progresista y gobernar para la gente, nos amordaza en el ejercicio libre y legítimo de control y fiscalización de su gestión", por lo que no cejarán en solicitar la creación de cuantos órganos sean necesarios para dar cumplimiento a los derechos que les asisten, y "en aras de favorecer la participación democrática".

Además, ha recordado que el real decreto por el que se aprueba el reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, recoge que con objeto de lograr la máxima participación ciudadana en la mejora de los niveles de seguridad pública, podrán constituirse consejos locales de seguridad, a los cuales serán invitados representantes de asociaciones ciudadanas, organizaciones empresariales, sindicatos y otras instituciones o sectores que conformen el tejido social.

"NO PUEDEN ASISTIR"

Por su parte, la alcaldesa Sara Hernández manifestó el pasado mes de febrero que hasta que el PP "no reconozca la Comisión de Seguridad no se va a convocar, y no la reconocen porque están empeñados e insistiendo en su presencia en la Junta local de Seguridad a pesar de que existen informes técnicos y jurídicos que dicen que los partidos políticos no pueden asistir a la Junta local de Seguridad, porque así está establecido por normativa".

"Está en su mano, o dejan de reclamar la Junta local de Seguridad y reclaman la Comisión de Seguridad o se van a encontrar en una situación que ni una cosa ni la otra", afirmó entonces.