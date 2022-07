El PP de Getafe urge a la alcaldesa a cubrir 60 plazas vacantes en la Policía local

GETAFE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Getafe ha urgido a cubrir 60 plazas vacantes en la Policía local, tras conocerse este martes el desmantelamiento de un laboratorio en Getafe donde se fabricaba éxtasis.

Así lo ha indicado el concejal del PP y candidato a la alcaldía, Antonio José Mesa, quien ha agregado que "lamentablemente noticias como esta son un continuo en Getafe".

"La inseguridad es insoportable y no se puede seguir mirando para otro lado, por lo que urge que la alcaldesa Sara Hernández cubra todas las plazas vacantes de la Policía Local, más de 60 vacantes, ya que no hace nada", ha subrayado.

El PP criticó el pasado mes de marzo que el Gobierno municipal se opusiera a crear un Consejo Local de Seguridad porque "no controlan los preocupantes datos del Ministerio del Interior, ni a los sindicatos policiales, ni a los vecinos que están hartos de no poder vivir tranquilos, mientras desde el Gobierno municipal no se dan soluciones".

Sin embargo, la concejala de Seguridad Ciudadana, Elisabeth Melo, manifestó que Getafe es un ejemplo claro de convivencia y una de las ciudades más seguras, por lo que el PP "se basa en una falsa inseguridad del municipio".

Además, desde el pasado 1 de julio la Policía local cuenta con 10 agentes más que se incorporan tras su paso por la academia y que la alcaldesa, Sara Hernández, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Elisabeth Melo, dieron la bienvenida, subrayando que "vienen a reforzar aun más la seguridad y garantizar la buena convivencia en la ciudad".

Asimismo, han señalado que, de estos 10 policías que pasaron el proceso de selección y oposiciones a la Policía local, nueve comienzan sus prácticas de seis meses en este cuerpo, tras las que tomarán posesión definitiva de su plaza.