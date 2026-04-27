PP impulsa una iniciativa en la Asamblea para reclamar al Gobierno que derogue la regularización de migrantes

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache (2 fila, d), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha impulsado en la Asamblea de Madrid una iniciativa para reclamar al Gobierno de España que derogue el real decreto para la regularización de migrantes.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por los 'populares' y presentada por su portavoz, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

"Pedro Sánchez ha hecho del caos su forma de gobernar y por eso vamos a aprobar esta iniciativa para que el gobierno abandone una política caótica que solo busca el estallido social y tapar su corrupción", ha afirmado el portavoz.

Al hilo, ha afirmado que esta regularización "vulnera principios europeos y atenta contra los objetivos fijados" en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, además de haber "sido rechazado de forma contundente en el Congreso".

"Queremos también que se ejecuten las órdenes de retorno de acuerdo con la normativa vigente, que garantice la expulsión de los extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes y también que cualquier proceso de regularización, y esto es algo de sentido común, sea individualizado, esté vinculado al mercado laboral y acompañado de una memoria económica", ha apostillado Díaz-Pache.

En este sentido, la PNL de los 'populares' recoge que el real decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez desincentiva la inmigración legal y ordenada, y "refuerza el efecto llamada promovido por las mafias de tráfico y trata de personas", incrementa la presión sobre las fronteras y tensiona especialmente territorios como Melilla, Ceuta, Canarias, Andalucía, Murcia o Baleares.

"Es importante dejar claro que el amor a lo propio no puede enmascarar un odio a lo de fuera, un odio al extranjero. Son muchos los inmigrantes que viven y trabajan con nosotros y que merecen todo el respeto. El problema de esta regularización es que es irresponsable, que no favorece a nadie más allá de las mafias que trafican con personas", ha rematado Díaz-Pache.