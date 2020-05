El PP lamenta que algunos quieran que Madrid "no avance" y llama "miserable" a Iglesias

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha lamentado que "algunos" estén deseando que Madrid "no avance" cuando está preparada para entrar en la fase 1 y ha llamado "miserable" al vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias, tras acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de jugar con vidas para hacer política.

"Madrid está preparada, hemos controlado a la epidemia y tenemos margen y flexibilidad para aumentar UCIs y camas hospitalarias. Lo hemos demostrado y no se trata de prisas, pero algunos están deseando de que Madrid no avance y señalar injustamente a una comunidad que siempre ha sido solidaria y se adelantó a medidas que el Gobierno de España no quiso tomar", ha sostenido Serrano en declaraciones remitidas a los medios.

A su juicio, la región está en el principio del final de la crisis sanitaria y no puede "permitirse el lujo de pararse". "Si antes había vidas en juego ahora hay miles de proyectos vitales que tienen derecho a mirar con futuro", ha defendido, al tiempo que ha apostado por emprender medidas para que comience la reactivación económica.

En cuanto a las críticas de Iglesias a Ayuso, el portavoz 'popular' ha criticado que algunos centren sus "obsesiones" en Ayuso y tengan que sufrir "a un miserable vicepresidente" que dice que la presidenta juega con algo "tan serio como salvar vidas": "Lo dice un líder de un partido que estaba jugando a no sabemos qué mientras España se contagiaba, cuyo mando único en residencias ha dado cero actuaciones en Madrid", ha lanzado.