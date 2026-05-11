PP de Madrid censura el "show" del Gobierno con la crisis sanitaria y la izquierda defiende la gestión

Exteriores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a 10 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los 14 españoles que viajaban en el crucero MV Hondius aquejado por un brote de hantavirus son trasladados al Hospital Gómez Ulla para iniciar una cuarente - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha censurado la "performance" del Gobierno de España con la crisis sanitaria del hantavirus, mientras que Más Madrid y PSOE han defendido la gestión realizada.

Este cruce de declaraciones ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius hayan llegado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

Díaz-Pache ha denunciado este lunes la "falta de información" por parte del Ejecutivo central en la gestión sanitaria ya que las comunidades autónomas "no cuentan con más información de la que leen por la prensa".

"Lo que vimos ayer fue una performance destinada al espectáculo público y es evidente que el gobierno está utilizando esta crisis sanitaria para hacer política. La ministra trató de hacer un lavado de cara ante la Organización Mundial de la Salud para gestionar un futuro puesto en esa organización pero no hay show que tape su ineficacia", ha subrayado.

En esta línea, el portavoz del PP en la Cámara de Vallecas ha criticado que "no se haya compartido ningún informe técnico o sobre por qué fueron trasladados a Canarias y no a Cabo Verde". "Solo decisiones tomadas para asegurar titulares sin ningún respaldo técnico", ha insistido.

Díaz-Pache ha defendido que la Comunidad de Madrid "jamás se ha negado" a que los 14 pasajeros desembarquen en la región, sino que ha criticado "la falta total de información técnica entre los departamentos de salud pública".

"Una cosa es que se envíe un whatsapp informativo y otra cosa es que tengamos los informes técnicos y las novedades técnicas sobre la distribución de este virus. Esto es lo importante. El comodín Ayuso no sirve para todo", ha subrayado.

Al hilo, ha recalcado que la dirigente madrileña está "permanentemente al tanto de la situación" en coordinación con la Consejería de Sanidad, que está tratando de saber por qué el Gobierno central "no da la información técnica necesaria".

MÁS MADRID Y PSOE DEFIENDEN LA GESTIÓN

Por su lado, la portavoz de Más Madrid en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, ha expresado su "orgullo" por la "actuación ejemplar" del Ministerio de Sanidad en esta última semana tras ponerse frente de una operación de "máxima complejidad", pero que ha pasado "con nota" ante una derecha "mezquina que se ha abonado a los bulos, al alarmismo y a la insolidaridad".

"Quiero poner en valor la gestión del Ministerio de Sanidad que ha tomado cada decisión basándose en la evidencia científica y en el interés común y que ha estado día y noche dando información de servicio público en los medios de comunicación", ha criticado.

Así, ha cargado contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien "ha prolongado su estancia en la Rivera Maya con la agenda vacía desde el jueves", mientras se "oponía a que los 14 compatriotas españoles afectados fueran atendidos".

En la misma línea, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha hecho un llamamiento a la "calma social" sobre el hantavirus y ha felicitado al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que "han cooperado".

"Creo que todo se está desarrollando sin incidentes, que está siendo un traslado tranquilo y seguro y deseando que acabe y que pronto podamos ya recordar este episodio como una gestión más del Gobierno de España junto con las autoridades pertinentes que se ha solventado de manera muy gratificante para todos los españoles y para los madrileños", ha remarcado.

COMPARECENCIA DE MATUTE

Por otro lado, Más Madrid ha solicitado la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la sesión plenaria de este jueves, por vía de urgencia, para "rendir cuentas sobre los bulos y las falsas acusaciones que ha lanzado desde que España asumió la gestión de esta emergencia sanitaria".

"El Partido Popular ha rechazado la petición en Junta de portavoces porque dice que no da tiempo a preparar una comparecencia para este jueves. Imagínese si estuviéramos en las manos de Fátima Matute y del Gobierno de Ayuso para gestionar una emergencia sanitaria", ha lanzado Bergerot.

Preguntado por esta cuestión, Díaz-Pache ha defendido la posición de su partido porque "ni siquiera ha sido vista" por la Mesa de Portavoces y al no tener "ninguna información". "La semana anterior se fijan las iniciativas para el pleno siguiente. Lo que ha hecho es una total y grotesca falta de respeto al reglamento de esta Asamblea", ha añadido.

VOX NO CONFÍA EN EL GOBIERNO CENTRAL

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha deseado "la pronta recuperación" de los españoles que están actualmente ingresados en el Gómez Ulla y ha solicitado que se pongan los recursos de la administración autonómica para "su pronta recuperación".

"Evidentemente no confiamos en el gobierno de España. Sánchez es capaz de provocar una epidemia con tal de no hablar de su ciénaga corrupta. Estamos preocupados por esa falta de transparencia y por esa falta de información a todos los españoles", ha concluido.