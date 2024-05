PP de Madrid cree que se habrán anonimizado los "datos que no tengan que ser públicos" del "expediente de un particular"

PSOE-M cree que Almeida "copia a Ayuso" al "impedir" a la oposición "conocer datos" de la vivienda donde reside la presidenta



MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, considera que se habrán "anonimizado" los datos que "no tengan que ser públicos" del "expediente de un particular" sobre la vivienda donde reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha señalado en los pasillos de la Cámara al ser preguntado por las críticas del PSOE del Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción una denuncia tras recibir del Consistorio un expediente "mutilado" sobre las obras en la citada vivienda. "El expediente está mutilado, faltan páginas, no está foliado y oculta datos porque incluye páginas en negro", aseguran los socialistas.

Díaz-Pache entiende que es "normal" que en un "expediente particular, personal, de un ciudadano anónimo", cuando se pide por transparencia pues "los datos personales y los que no tengan que ser públicos, aparezcan anonimizados".

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha criticado a los 'populares' por su "relación con la transparencia bastante incómoda" con una "estrategia constante de opacidad".

"Para el PP de Madrid la transparencia es algo que no debería existir, se cargan el Consejo la Transparencia, los expedientes que tiene obligación de poner conocimiento de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid no los dan capados. Capados para que no se sepan muchos datos importantes para ese trabajo democrático de fiscalización que tiene que hacer un partido serio como es el PSOE", ha afirmado Lobato.

Cree que ello es una muestra de que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, está "copiando" a Ayuso para "impedir que la sociedad conozca los datos sobre la vivienda en la que reside Ayuso", incurriendo en un "flaco favor" a la imagen del Ayuntamiento de la capital.

En el regidor de la capital también ha puesto el foco la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien le ha tachado de "censor". Aún así, cree que esto radica en que "cumple las órdenes" de Ayuso como considera que se hizo con las lonas con el número de fallecidos en residencias que ordenó retirar la Junta Provincial de Zona por un requerimiento del PP, que sostiene se está en precampaña de las elecciones al Parlamento Europeo. Por último, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha apuntado que habrá que ver "qué es lo que se ha tachado".