PP de Madrid critica que Sánchez "utilice" el Congreso para "atacar" la sanidad madrileña por su "obsesión" con Ayuso

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "utilice" el Congreso de los Diputados para "atacar" a la sanidad pública madrileña por su "obsesión" con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Ya sabíamos que al presidente del Gobierno no le valía Juan Lobato, por lo visto tampoco le debe valer Óscar López, porque utiliza el Congreso de los Diputados para hacer oposición a la Comunidad de Madrid", ha reprochado el 'número dos' del PP de Madrid en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Así, ha censurado que las críticas a la sanidad madrileña vengan de parte de un presidente que "no ejerce como tal, que no tiene presupuestos y que es incapaz de sacar ninguna iniciativa adelante". "Utiliza el Congreso de los Diputados para su obsesión enfermiza: Isabel Díaz Ayuso", ha afirmado.

Sin embargo, Serrano ha afirmado que Sánchez "ha atacado a la mejor sanidad de España" ya que la región cuenta con unas listas de espera quirúrgica "de 49 días frente a los 148 de Cataluña que gestiona el PSOE". "Cuando un ministro socialista necesita ser atendido sanitariamente acude a la sanidad pública madrileña", ha espetado.