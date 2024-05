PP de Madrid destaca subida en Cataluña, ve al PSC fuera del constitucionalismo y teme nuevas "cesiones" de Sánchez

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha destacado la subida de votos de su partido en Cataluña de la mano de Alejandro Fernández y ha situado al PSC, primera fuerza política en los comicios autonómicos del domingo, fuera del bloque constitucionalista, al tiempo que ha expresado su temor a nuevas "cesiones" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las filas independentistas para "seguir en la Moncloa".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, Díaz-Pache ha felicitado a Fernández por su resultado, quien ha "multiplicado por cinco" su número de escaños en la Cámara catalana, una "gran subida del PP" que, ha subrayado, "lo devuelve como alternativa constitucionalista en Cataluña", ya que ha sacado de este bloque al PSC de Salvado Illa, a quien considera como "la marca blanca del independentismo".

Una subida "espectacular" que el portavoz 'popular' ha unido a los resultados obtenidos por esta formación en la Comunidad de Madrid el pasado año y en Galicia recientemente como un "nuevo progreso" del PP de Alberto Núñez Feijóo.

Por otro lado, ha cargado contra la euforia socialista recordando que este partido "lleva un año diciendo que el ganador no es quien más votos tiene sino quien gobierna". "No entendemos la celebración ayer si no sabemos quién va a gobernar", ha planteado el portavoz.

Precisamente sobre el futuro Ejecutivo catalán, y después de que el candidato de Junts, Carles Puigdemont, haya manifestado su intención de presentarse a la investidura a pesar de que el bloque nacionalista no suma y necesitaría de una abstención socialista, Carlos Díaz-Pache ha advertido este lunes de que la decisión de Pedro Sánchez no responderá "a los intereses de los catalanes ni de los españoles", sino que buscará "comprarse más tiempo en la Moncloa", aunque eso conlleve "cesiones como siempre".

En cualquier caso, ha sentenciado que si llega a gobernar el PSC, resultaría "indistinguible" de los independentistas, por lo que ha rechazado la "tentación" que pueda surgir de "contar como votos constitucionalistas" los de esta formación.