PP de Madrid exige la dimisión de Puente por ser "incapaz" de gestionar Cercanías tras el descarrilamiento de un tren

Archivo - El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido este martes la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por ser "incapaz" de gestionar el servicio de Cercanías tras el descarrilamiento de un tren ayer en San Fernando de Henares que dejó a seis personas heridas leves.

En una visita al municipio, el 'número dos' del PP de Madrid ha asegurado que el Gobierno de España "no es capaz de garantizar la seguridad de los madrileños cuando se suben a un tren de Cercanías" y considera que debe haber "una investigación profunda". "El ministro Óscar Puente dedicarse menos a bravuconerías y más a Cercanías, menos a redes sociales y más a gestionar sus infraestructuras", ha pedido.

Así, ha reprochado que a día de hoy no tienen "ninguna explicación" del Ministerio, de la Delegación de Gobierno ni del alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa. "El tren en España vive el peor momento de su historia. El responsable es Óscar Puente y el culpable se llama Pedro Sánchez. Llevamos años denunciando los incidentes, las averías, los retrasos... Más de 1.000 incidencias en lo que llevamos de año cuando el año 2024 se cerró con 900", ha denunciado.

Además, Serrano ha indicado que llevan mucho tiempo avisando de que "esas averías se pueden convertir en accidentes" y espera que no se conviertan en futuras "desgracias". "Es el segundo descarrilamiento de un tren en Madrid con Óscar Puente como ministro. Exigimos una explicación y seguridad para madrileños", ha insistido.

A ello, ha apostillado que los vecinos de la zona del Henares se montan en trenes "de los años 80" y ha censurado que esto sea lo que les ofrece Puente y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, "mientras ellos durante estos años, con el dinero del Ministerio, o pagaban sobrinas o se pagaba un Falcon para vete su a saber dónde".