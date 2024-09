El PP de Madrid rechaza lecciones de "quienes indultan corruptos, amnistían golpistas y señalan jueces"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha rechazado este viernes lecciones de "quienes indultan corruptos, amnistían golpistas, colonizan instituciones, señalan jueces, atacan periodistas y criminalizan a la oposición".

"No, no hablo de Maduro, hablo de Pedro Sánchez, su mejor alumno", ha aseverado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante la clausura de las Jornadas con las que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid da comienzo a su nuevo curso político en un acto en Arganda del Rey, donde Serrano ha estado acompañado por el portavoz del GPP, Carlos Díaz-Pache.

Serrano ha subrayado que el Partido Popular de Madrid está preparado para afrontar todos los retos que tienen durante este año", recalcando que pueden decir a los madrileños que pueden estar tranquilos porque no les van a defraudar.

"Un año después puedo decir, con orgullo, que este grupo parlamentario no solo está respondiendo con trabajo a la confianza depositada por el partido y su presidenta, sino que la brillantez de vuestro trabajo hace que la oposición esté prácticamente desaparecida, que los madrileños vean, con hechos, el resultado de su voto al Partido Popular y que la Asamblea de Madrid, con vuestro trabajo, siga siendo un foco indispensable de la actualidad de nuestro país", ha señalado.

Además, ha incidido en que "lo que está haciendo el Gobierno con Cataluña para mantenerse en el gobierno" les afecta, reprochando que "para que a Sánchez le salga bien su plan de contentar a los independentistas de Cataluña para así asegurarse su supervivencia hoy en La Moncloa, necesita un chivo expiatorio, necesitan un culpable, necesitan poner el foco en otros, necesitan inventarse un problema para esconder que el problema son ellos".

"Os pido que sin complejos y con responsabilidad defendáis las políticas de la Comunidad y del Partido Popular. Porque en este tema, como en muchos otros, todo aquél que no se calce las rodilleras y se incline ante el sanchismo será considerado un fascista. Y para inclinarse ante el sanchismo, Sánchez ya tiene a sus voceros, a todas las instituciones que ha colonizado y a las mañanas de Televisión Española", ha agregado.

También ha reconocido que saben que no pueden "contar con el delegado de Sánchez en Madrid" porque "su misión no es ser parte del Gobierno para beneficiar a los madrileños". "Su misión es atacar a Ayuso y al PP de Madrid, ya que parece que ni Juan Lobato y ni Reyes Maroto están a la altura y no terminan de fiarse de algún que otro alcalde socialista", ha criticado.

"Ni Maroto ni Lobato ni el delegado dirán nada ante el robo que Sánchez está perpetrando para pagar la factura de los votos que lo mantienen en Moncloa. Y no lo harán porque saben lo que hace Sánchez con el disidente: que se encuentra la cabeza de un caballo en la cama", ha zanjado.