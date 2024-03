PP de Madrid tacha de "delirantes" las explicaciones de Armengol: "No puede hacer otra cosa que dejar su puesto"

ALCORCÓN, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha tachado de "delirantes" las explicaciones ofrecidas este martes por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sobre la posible implicación del Gobierno balear que presidía en el 'caso Koldo'.

En declaraciones a los periodistas, a las puertas del Centro Unificado de Seguridad de Alcorcón, el portavoz 'popular' ha sostenido que Armengol "ha pretendido justificarse" y lo que ha acabado haciendo es "hundiéndose más en el barro".

Así, ha censurado que dijera que "compraron mascarillas de un tipo", que les llegaron "de otro tipo" pero "que las consideraron válidas porque servían de alguna manera". "Esto es como si compras un Ferrari, te llega un Seat Panda y dices que por lo menos es un coche", ha señalado.

Además, ha criticado que hayan "almacenado" esas mascarillas, dejando que caducasen, y que "solo unos días antes de perder el Gobierno", ahora en manos del PP, es cuando decidiesen "reclamar.

"La presidenta tiene que dar, desde luego, muchas más explicaciones y lo que no puede hacer es lo que ha hecho esta mañana, decir que había un partido político que había traspasado todas las líneas rojas y no se refería al PSOE", ha lanzado a continuación.

A su parecer, es "indigno para el conjunto de España que una persona que es la tercera autoridad del Estado esté involucrada y esté investigada por la Fiscalía Europea". Considera Díaz-Pache que "lo que tiene que hacer es dejar el puesto, si quiere dejar el escaño y si no pasarse al Grupo Mixto, que, desde luego, va a ser el grupo mayoritario dentro de muy poco".

Armengol ha defendido, en una comparecencia en la Cámara Baja a primera hora de la mañana, que no recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material, aunque no ha aclarado quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar esa empresa.