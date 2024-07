PP mantiene suspendido pacto con Vox en Torrelodones, no echa a sus ediles y exige compromiso para cumplir el acuerdo

Alfonso Serrano pide "una reflexión" a Vox sobre "dónde quiere estar" y Negro tomará una decisión tras el verano



TORRELODONES, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, mantiene la suspensión del pacto de gobierno con Vox, no echa a sus ediles del mismo y ha pedido que "a la vuelta de verano" emitan una "declaración explícita" diciendo que "esta vez" van a "cumplir el pacto de gobierno".

En rueda de prensa, la primera edil, acompañada por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha señalado que el pacto seguirá en suspenso, "no roto", por lo que no retirará a los cuatro ediles de Vox las delegaciones de gobierno y "se va funcionar exactamente igual que se ha estado funcionando hasta ahora".

"Los pactos se firman para dar estabilidad a los gobiernos y nosotros lamentablemente no hemos tenido esa estabilidad. Por eso he puesto en suspenso el pacto de gobierno con Vox", ha asegurado la primera edil.

Negro ha recordado que en el último Pleno Municipal, Vox se abstuvo en la votación del pliego de limpieza, el motivo de esta discrepancia, y le ha acusado de "deslealtad". "En Torrelodones los medios locales y los vecinos saben lo que hemos estado padeciendo este año de gobierno aquí en Torrelodones con Vox", ha añadido.

La alcaldesa de Torredolones ha acusado a su socio en el gobierno de "estar continuamente poniendo chinitas" en el pacto de gobierno y de estar "atacando por al espalda" a compañeros del mismo. "Por tanto a la vuelta de verano espero una declaración explícita de Vox diciendo que esta vez van a cumplir el pacto de gobierno que llevan bastardeando un año", ha resaltado.

La regidora ha indicado que no han mantenido contacto con Vox tras el Pleno en el que anunció la suspensión del pacto de gobierno. "La última vez que hubo una reunión del equipo de gobierno cuando iba a entrar me encontré que Vox se había ido. La señora de Vox no soporta las reuniones. Tenemos un verdadero problema con la portavoz. Ha salido de Alcaldía gritando que iba a presentar una moción de censura delante de los funcionarios, en otra reunión, porque algo no le gustó. No podemos estar así", ha asegurado.

"REFLEXIÓN" DE VOX

Por su parte, el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha indicado que "lo que no puede ocurrir" es que uno cuando está en Gobierno "se comporte como cuando está en oposición". "Y, por eso, lo que le pido a Vox es que haga esa reflexión sobre dónde quieren estar", ha resaltado.

"No tenemos miedo a ningún escenario, quien tiene que hacer esa reflexión es Vox. Y es si verdaderamente quiere estar en el gobierno, con todo lo que ello conlleva. Si lo que va a hacer es votar con el PSOE, lo que tiene que hacer es irse a la oposición. La reflexión es de Vox, pero la decisión será la que tome la alcaldesa y el Equipo de Gobierno. Desde luego, la decisión que tome la alcaldesa, la que sea, después del verano, contará con todo el respaldo del Partido Popular de Madrid", ha zanjado.

Serrano ha indicado que si Vox "quiere ser corresponsable de la gestión de los ayuntamientos", lo que "tiene que hacer es ser serio y riguroso". "A veces se toman decisiones que no compartes al 100 por 1000, pero eso es gestionar, es gobernar, es adquirir la madurez en política", ha puntualizado.

ACUERDOS EN 31 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN

El secretario general de los 'populares' ha recordado que el Partido Popular, después de las elecciones, llegó a acuerdos con Vox en 31 municipios de la Comunidad de Madrid y que en la "mayoría de esos casos", como Móstoles, Alcalá o Aranjuez, los pactos "están funcionando con normalidad, con un trabajo coordinado de los equipos".

Serrano ha señalado que hay cuestiones ideológicas que "van más allá de la gestión municipal" y que en cuestiones que trascienden lo local cada partido "puede tener posiciones divergentes", pero "cuando hay un acuerdo de gobierno firmado", con unas competencias distribuidas entre las diferentes áreas de gobierno y concejales, "lo que no tiene sentido es que los acuerdos que emanan "de la Junta de Gobierno "luego no sean ratificados por los concejales en los pleno".

"Hace un año nosotros buscamos la mayoría de las coaliciones pensando en la estabilidad de los gobiernos locales para que haya estabilidad en los municipios, pero también hemos demostrado que en minoría se puede gobernar. No tenemos ningún miedo a gobernar en minoría", ha concluido.