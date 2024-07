Vox pide a la alcaldesa que se siente a hablar con ellos tras mantener suspensión del pacto de gobierno

Monasterio ha acusado al PP de "decir una cosa y ahora la contraria" en relación con Torrelodones



TORRELODONES, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha instado a la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha hablar con el Grupo Municipal del Ayuntamiento, tras el anuncio de la regidora de mantener suspendido el pacto de Gobierno.

En rueda de prensa, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha reclamado esta interlocución y ha señalado que el PP "parece ser que no entiende" que están en un acuerdo de gobierno por el que tienen que hablar "absolutamente de todo", en lo que se fundamenta "la lealtad".

"No puede ser ningún caso, que por un contrato basura del Partido Popular, realmente arrojado encima de la mesa de nuestros concejales, el cual no ha habido ningún tiempo para la reflexión y ni para la negociación, se decida o alguien puede decidir romper o poner en suspenso un gobierno. Por aquí no vamos bien", ha apuntado.

Fúster ha asegurado que su partido tiene "muy clara" la "lealtad" con sus votantes "en primer lugar y también con los acuerdos firmados" y que eso es lo que van hacer "toda la vida". "Esa es la lealtad de Vox y la hemos demostrado siempre. Nuestro equipo de gobierno, con Sonsoles (portavoz local), lo ha demostrado siempre", ha subrayado.

El portavoz nacional de Vox ha indicado que lo que su partido le pide a la alcaldesa es que se sienten a hablar para "solucionar los problemas de los habitantes de Torrelodones" y para "solucionar esas subidas salvajes de impuestos que están firmadas en el pacto de gobierno que no iba a haber" .

"Le pedimos a la alcaldesa es que se siente y gaste su precioso tiempo en hablar con nosotros todo el tiempo que haga falta es lo que queremos", ha resaltado.

Preguntado por la responsabilidad que le ha adjudicado Negro a la portavoz de Vox, Sonsoles Palacios, sobre que no haya diálogo, Fúster ha afirmado que "eso no es verdad". "Siempre hay un puente para hablar. Lo que pasa es que la alcaldesa ha decidido no hablar con nosotros. Arrojarnos contratos basura para que nosotros los aprobemos sin más y no es nuestro estilo, ni nuestros principios", ha dicho,

Respecto a que en Villaviciosa de Odón su partido ha apoyado un contrato similar al que en Torrelodones recibió su abstención, ha indicado que en ese municipio "se ha hablado" sobre el asunto "y se ha hablado hasta la extenuación".

"Se ha dialogado con respeto al acuerdo firmado y con respeto a lo que es Vox. Somos partidos diferentes. En Villaviciosa no se nos trata como un partido muleta, que tiene que hacer lo que diga el Partido Popular. Nosotros no vamos a hacer lo que diga el Partido Popular. Nosotros estamos en una alianza de gobierno en los municipios en los que gobernamos. Con lo cual, no podemos esperar otra cosa que no sea esa lealtad de hablar de todo", ha indicado.

Sonsoles Palacios ha indicado que los concejales de Vox en el Ayuntamiento "están unidos" y que son un "conjunto unificado y leal". "Yo soy la portavoz y soy la responsable de dar voz a mis concejales. Todos expresamos y decimos exactamente lo mismo, pero por el cargo que tengo de portavoz soy la encargada de decir lo que todos pensamos. No nosotros, si no que son directrices que también están consensuadas con Bambú (sede nacional del partido)", ha afirmado.

Palacios ha reclamado a la alcaldesa que "no intente buscar" una "relación rota" entre los concejales de Vox, porque "es mentira". "Que no intente jugar en esa liga porque la va a salir mal. Nosotros estamos unidos, somos leales entre nosotros. Somos leales a nuestro partido. Vamos a seguir así", ha remarcado.

La portavoz de Vox ha indicado que "no es tan difícil" hablar con ella y que ha pedido reuniones con la alcaldesa. "He ido a reunión con una de mis concejales, porque tengo firma delegada como segunda teniente de Alcaldía y a mi me ha echado del despacho y entonces es más complicado de lo que ustedes piensan. Es muy complicado y siempre que nos dan alguna noticia como lo el jefe de Policía, nos lo dicen al mismo tiempo que a la oposición. De esa manera no hay manera de negociar", ha concluido.

MONASTERIO ACUSA A PP DE NO CUMPLIR LO DICHO

Por su parte, la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado al PP de "decir una cosa y ahora la contraria" en relación con Torrelodones. Desde la presentación de la Hispanidad 2024, ha asegurado que los 'populares' dijeron que "no iban a subir los impuestos y en cuanto los madrileños se van de vacaciones les atizan el sablazo".

"Los contratos tienen que cumplir con lo básico y no nos pueden pedir la firma en contratos que no cumplen con eso y que van a suponer un ahogo para las familias", ha espetado a sus socios de Gobierno en Torrelodones.

Asimismo, ha afeado que se haya "expulsado a Vox" de la rueda de prensa que estaba dando el PP por la suspensión del acuerdo. "No entendemos nada porque nosotros habíamos puesto la firma para apoyar al Partido Popular en ese gobierno cumpliendo con un programa que era no subir los impuestos a los madrileños cumpliendo con el programa del Partido Popular que decía que no iba a poner tasa de basuras", ha remarcado la también portavoz parlamentaria.