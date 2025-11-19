PP, MM y PSOE guardan silencio por la mujer asesinada en Alpedrete y Vox se desmarca por "respeto a deseo de su familia" - EUROPA PRESS

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de PP, Más Madrid y PSOE en el Ayuntamiento han guardado un minuto de silencio por la mujer asesinada en Alpedrete a manos de su marido, quien luego se suicidió, mientras que Vox ha decidido no acudir al acto de reconocimiento en la explanada de Cibeles "por respeto a los deseos de su familia, tras el comunicado de los propios hijos de los fallecidos, y mientras se aclaran las causas".

Los hijos del matrimonio que el sábado apareció muerto en su casa de Alpedrete --el Gobierno lo ha catalogado ya como un nuevo caso de violencia de género, con posterior suicidio del hombre-- han defendido a su padre, a quien definen como "un hombre ejemplar" que fue "abandonado" por la Administración por desatender su situación psicológica.

"A nuestros padres los mataron", aseveran ambos hermanos en un comunicado publicado en redes sociales y en el que se cuestionan si "tanto le costaba al sistema prestarle atención" a su progenitor, que durante años había solicitado ayudas pero fue "ignorado, rechazado, desatendido, silenciado, en conclusión, abandonado".

Desde Vox, que no secundan los minutos de silencio colocándose detrás de la pancarta contra la violencia de género pero sí acuden al acto, han explicado que en esta ocasión no lo han hecho "por respeto a los deseos de su familia, tras el comunicado de los propios hijos de los fallecidos, y mientras se aclaran las causas".

Lo hacen "lamentando profundamente estas muertes y que una familia haya quedado rota para siempre", para pasar a condenar "el feminismo y a los partidos políticos que siguen al pie de la letra sus dictados y quienes, erigidos en juez y parte, ya han dictado sentencia en este caso".

El equipo de Javier Ortega Smith y Carla Toscano ha calificado de "inaceptable que se utilice esta tragedia de forma partidista para apuntalar el dogma feminista de la violencia llamada 'de género', especialmente cuando los propios hijos han desmentido que se trate de uno de estos casos", y exigen "que se investiguen todas las causas, incluyendo las solicitudes de ayuda realizadas por el padre de la familia, según han indicado sus hijos en el comunicado" porque "el respeto a las víctimas exige decir la verdad y no convertir su dolor en propaganda ideológica".

EL PP TRASLADA SU RESPETO A LOS FAMILIARES Y A LA INVESTIGACIÓN

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha representado al Gobierno municipal en el minuto de silencio ante la baja del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el último minuto por enfermedad. "Como siempre, el Ayuntamiento condena la violencia de género. Este Gobierno, como no podía ser de otra manera, lo hace y lo demuestra con sus políticas", ha declarado a la prensa, tras recordar que la inversión en este campo ha pasado de 7 a 16 millones euros desde que Almeida es alcalde.

Fernández ha trasladado el respeto del equipo de Gobierno "a los familiares de las víctimas y el respeto a la investigación policial, como no podía ser de otra manera".

Las declaraciones llegan después de que el alcalde de Alpedrete, el 'popular', Juan Fernández, tuviera que disculparse por unas palabras que cree que se malinterpretaron y manifestar su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género.

MÁS MADRID ALERTA DEL "BLANQUEAMIENTO" DE UN ASESINATO MACHISTA

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha reclamado a su vez a Almeida que exija la dimisión del alcalde de Alpedrete por unas "declaraciones absolutamente insoportables e inadmisibles". "La violencia machista mata, pero tampoco es algo aceptable ni el silencio cómplice ni los comentarios negacionistas acerca de la violencia machista", ha advertido.

Más Madrid, que ha indicado que con el asesinato de esta vecina de Alpedrete ya son 38 las mujeres asesinadas durante este año, hasta 1.333 desde que hay registros a partir de 2003, ha condenado unas cifras "absolutamente indignantes, insoportables y están bien estos minutos de silencio como un compromiso y como una acción de duelo, pero no son suficientes".

Gómez se ha centrado en aquellas posiciones que "de alguna forma están blanqueando el asesinato de una mujer con 50 puñaladas en su cuerpo poniendo como excusa la situación personal del hombre". Para el principal grupo de la oposición estas manifestaciones políticas, en referencia al alcalde de Alpedrete, son "ilegítimas y lo único que están haciendo es poniendo en riesgo la vida de las mujeres".

"Cuando hay negacionismo, cuando hay silencio cómplice, lo único que se está haciendo es banalizando y justificando las 50 puñaladas que ha recibido una mujer. Eso es de lo que estamos hablando, de una mujer asesinada a través de 50 puñaladas por su marido", ha concluido.

EL PSOE RECLAMA A LA COMUNIDAD QUE REFUERCE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS

La concejala socialista Meritxell Tizón ha adelantado que en el próximo Pleno, a celebrar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, elevarán una iniciativa para exigir a la Comunidad de Madrid que refuerce el servicio de atención a las víctimas creando un nuevo punto de atención, el cuarto, y también una segunda unidad móvil.

Tizón ha llamado a "la unidad de los partidos políticos" en la lucha contra la violencia de género, una unidad rota con la ausencia de Vox, "que ni siquiera se ha dignado a asistir y ese es el partido con el que el PP está ahora mismo negociando en España".