Hijos del matrimonio de Alpedrete defienden a su padre, un "hombre ejemplar" que fue "abandonado" por Administración

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hijos del matrimonio que el sábado apareció muerto en su casa de Alpedrete --el Gobierno lo ha catalogado ya como un nuevo caso de violencia de género, con posterior suicidio del hombre-- han defendido a su padre, a quien definen como "un hombre ejemplar" que fue "abandonado" por la Administración por desatender su situación psicológica.

"A nuestros padres los mataron", aseveran ambos hermanos en un comunicado publicado este martes en redes sociales y en el que se cuestionan si "tanto le costaba al sistema prestarle atención" a su progenitor, que durante años había solicitado ayudas pero fue "ignorado, rechazado, desatendido, silenciado, en conclusión, abandonado".

Los hijos del matrimonio piden "respeto" para ellos y sus difuntos padres y han aprovechado también para trasladar su agradecimiento al alcalde de Alpedrete, el 'popular' Juan Fernández, quien en la víspera salió declaró que lo ocurrido "no fue por odio" sino por el perfil psicológico del hombre, si bien más tarde matizó sus palabras y lamentó malinterpretaciones.

Los hijos han reconocido que se reunieron con el primer edil en la tarde del domingo y que, tras eso y siempre con su autorización, Fernández "se ha limitado" a darles voz, defender su postura y "decir la verdad". "Gracias alcalde", concluyen en el escrito, donde además agradecen a sus familiares y a los vecinos de Alpedrete.