PP de Móstoles afirma que es "inviable" una moción de censura mientras que Cs sigue con las reuniones para intentarlo

Publicado 22/10/2019 15:40:31 CET

Más Madrid Ganar Móstoles asegura que apoyaría una eventual moción de censura si se presenta un candidato socialista

MÓSTOLES, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Móstoles ha dado por terminado el intento de moción de censura contra la alcaldesa, Noelia Posse, para intentar acabar con la "crisis institucional" generada por las dudas sobre las designaciones de familiares y amigos para diversos cargos de confianza por ser, dicen, "inviable".

Lo hace un día después de anunciar que la portavoz 'popular', Mirina Cortés, encabezaría la alternativa para impulsar un Gobierno de centro derecha, y tras confirmar que Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM) no apoyará su propuesta.

"Ante la negativa de MMGM, se plantea un escenario imposible, ya que no alcanzamos los 14 concejales necesarios para formalizarla", ha explicado Cortés, dando así por fracasada la iniciativa.

En este sentido, ha explicado que, a pesar de que el partido de Iñigo Errejón en la localidad ya había puesto sobre la mesa sus líneas rojas indicando que solo la apoyarían si era para impulsar un Ejecutivo de izquierdas con el PSOE a la cabeza, esperaban que tras su voto a favor de la reprobación de la primera edil y su salida del tripartito dejase entreabierta alguna posibilidad.

"El PP ha utilizado todas las herramientas democráticas que están a su alcance para proponer una alternativa concreta a la crisis institucional y de imagen de la ciudad, de la que el único responsable es el PSOE, sosteniendo y apoyando a Posse", ha declarado.

Para la 'popular' el "desprecio" de los socialistas a los mostoleños es evidente al "no reconsiderar" su actitud mientras que el partido en Madrid "pospone 'sine die' la celebración de su Comité de Ética".

Por este motivo, tampoco acudirán mañana a la reunión de Ciudadanos, que había sido pospuesta hasta después de la reprobación y en base a los resultados de la misma. Hoy el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha insistido en la necesidad de apartar a Posse de su cargo como regidora.

"Tras 46 días de bochorno, de haber convertido a la segunda ciudad más grande de la comunidad en la capital del enchufe, de acumular excusas para no dimitir y de comprobar que el PSOE no es capaz dar una solución firme a un problema que es casi de carácter nacional, ha llegado la hora de actuar", ha defendido.

Por eso, ha informado que el grupo Municipal en el Ayuntamiento de Móstoles ha convocado por mail al resto de portavoces para acudir a una reunión que se celebrará mañana a las 10 para conseguir una mayoría que dé solución "al problema que vive el municipio".

De momento, fuentes del PP han señalado a Europa Press que, ante la falta de apoyos para impulsar su moción de censura, no encuentran sentido a esta nueva reunión "sin opciones" sobre las que negociar.

"Dicho esto, nos preguntamos, ¿de qué vamos a hablar en ella?", han añadido fuentes del partido, sin concretar si asistirán o no.

Desde Vox, se han mostrado dispuestos a reunirse aunque comparten la opinión de los 'populares'. "Cs nos ha convocado, pero me temo que al igual que el PP no contará con el apoyo de MMGM, ni de Podemos. No tenemos inconveniente de acudir a ninguna convocatoria, pero la propuesta ha fracasado antes de nacer", ha señalado.

Desde Más Madrid Ganar Móstoles, su líder, Gabriel Ortega, ha reiterado la disposición de su partido a sentarse con quien sea necesario "porque una moción de censura de este tipo debería ser apoyada por todos los grupos políticos ya que se trata de de decencia, honestidad y ejemplaridad en la Administración pública".

Pero insiste en la idea de que "no es aceptable" que ésta se use "para darle la vuelta a la mayoría democrática elegida" por los ciudadanos en las urnas. "Por tanto, esa moción de censura solo debería llevar un candidato progresista, y en nuestra opinión del PSOE que es la fuerza mayoritaria que ganó las elecciones", ha reiterado.