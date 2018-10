PP pide a los servicios jurídicos de la Asamblea que aclare si es "ilegal" la Comisión de Investigación de Universidades

Publicado 16/10/2018 15:02:59 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha solicitado a los servicios jurídicos de la Cámara regional que aclare en el informe que solicitó ayer la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, si es "legal o ilegal" la constitución de la Comisión de Investigación sobre Universidades que proponen los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos).

Así lo ha señalado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, porque su grupo quiere conocer si constituir dicha comisión resultaría "legal o ilegal", ya que el Reglamento de la Asamblea señala que "para constituir una comisión de investigación hace falta que la Comunidad tenga competencia".

"Sospechosamente el escrito que han presentado los tres grupos de la oposición no hablan de la competencia de la Comunidad y no hay competencia porque está el derecho fundamental de la autonomía universitaria", ha aseverado.

En el escrito dirigido a los servicios jurídicos, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP expone que el contenido de la comisión de investigación tanto desde el punto de vista material como formal, "no se ajusta a la legalidad establecida en el Reglamento de la Asamblea de Madrid".

Asimismo, los 'populares' piden a los servicios jurídicos que revisen el objeto de la comisión en el que se establece una relación de personas, figuras o cargos que deberán comparecer en la Comisión.

"Tal pretensión es del todo inaceptable, ya que se pretende mediante la misma dar apariencia de cobertura jurídica y al mismo tiempo blindar, en contra de las competencias de la propia Comisión (y especialmente, de la Mesa de la Cámara), los sujetos respecto de los cuales la Comisión ha de exigir comparecencias", han criticado.

Ossorio ha indicado que la Comisión tiene que contener "las reglas fundamentales de funcionamiento", que, a su juicio, "son un auténtico desastre", porque "el objeto es genérico lo deja abierto a lo que vaya surgiendo". "Nos plantea muy serias dudas, pero la duda importante es la del objeto. Que alguien nos diga qué competencia tiene la Comunidad de Madrid para que podamos crear esta comisión de investigación", ha reiterado.

La presidenta del Parlamento autonómico pidió un informe jurídico ayer porque quiere conocer si llamar a comparecer a miembros de la Universidad "entra dentro de las competencias de la Comunidad de Madrid", ya que la Universidad goza de "autonomía".

Esta comisión tiene por objeto "investigar", y en su caso, "determinar las responsabilidades políticas que hubiese, por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público desde su creación por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre de 2001".

"LA COMISIÓN ES LEGAL Y NECESARIA"

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha lamentado que el PP "siga en su empeño de bloquear la comisión de investigación" cuando no tienen "ninguna duda" de que esa comisión se pueda crear y que es legal, porque es a los políticos a quienes les corresponde " exigir responsabilidad políticas" y en instituciones que "están financiadas por todos los ciudadanos".

"La comisión es legal y es necesaria y no entendemos la obsesión del PP para bloquearla, no entiendo por qué el empeño del PP y la presidenta de la Asamblea de seguir a alargando la comisión, porque los que no pueden esperar son los estudiantes de la Universidd Rey Juan Carlos (URJC) que quieren explicaciones", ha sostenido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Podemos en la Asamblea, Clara Serra, en su primera rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, ha criticado que el PP lleve unas semanas "intentando paralizar" cuestiones en la Mesa de la Asamblea por la baja de uno de sus componentes, Modesto Nolla (PSOE).

A su parecer, ahora que ya ha vuelto a la Mesa este miembro, Adrados "ha pedido un informe jurídico para consultar si se atenta contra la autonomía universitaria". "Nos parece una broma de mal gusto y es otra estrategia más para paralizar. La Universidad tiene que ser libre para decidir sus planes de estudio y ser libre para financiarse, pero lo que el Gobierno tiene que hacer es impedir cualquier tipo de injerencia. El PP no quiere que se ponga en marcha, porque creemos que tiene mucho que ocultar", ha aseverado.

Por último, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, se ha cuestionado por qué en ocasiones se considera oportuno pedir un informe a los servicios de la Cámara y en otras situaciones no. "Nos gustaría que fuera más comprensiva -- Adrados-- cuando hemos pedido en otros casos un informe jurídico para tomar otras decisiones y que explique los criterios que se emplean para solicitar informes", ha zanjado.