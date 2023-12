PP y PSOE niegan contactos para reformar el Estatuto mientras Vox vuelve a plantear reducción de diputados autonómicos

Los 'populares' reconocen que "no es una prioridad a corto plazo" y para los socialistas el acento no está en el nombre del Parlamento



MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

PP y PSOE han negado que hayan iniciado contactos para reformar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, mientras que desde Vox han vuelto a plantear una reducción del número de diputados autonómicos que permita reducir el gasto administrativo.

Así lo han expuesto sus respectivos representantes en la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este lunes en a Cámara de Vallecas, reunión que se ha celebrado más tarde de lo habitual debido a la celebración en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo autonómico, de un acto institucional con motivo del 45 aniversario de la Constitución.

Tras la misma, los diferentes portavoces se han referido a esta cuestión estatutaria, para señalar, en el caso del representante del PP, Carlos Díaz-Pache, que dicha reforma "no es una prioridad a corto plazo" y, auque no se descarta afrontarla a lo largo de la legislatura, no cuentan con una previsión concreta para abordarla.

En este sentido, Díaz-Pache ha subrayado que actualmente ya hay en marcha una actividad legislativa "muy intensa" con ocho leyes en tramitación --entre ellas los Presupuestos para 2022, las reformas de las normas Trans y LGTBI, de Economía Circular, de Simplificación Administrativa o de creación de la Agencia de Ciberseguridad--, por lo que abrir el debate estatutario no entra en los planes inmediatos de este Grupo Parlamentario.

Por su parte, el socialista Jesús Celada ha defendido que cualquier reforma exige "un consenso amplio" para el que todavía no se han iniciado conversaciones, pero sí ha dejado claro que el "acento" para ellos no ha de estar "ni en el número diputados ni en el nombre de la Asamblea", sino en "blindar derechos".

También la portavoz de Más Madrid, Manuel Bergerot, ha defendido que "entre las principales preocupaciones" de los madrileños "no está esta iniciativa" y sí otras como el acceso a la vivienda o la mejora de la sanidad y la educación públicas.

VOX RETOMA SU PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE DIPUTADOS

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, sí ha defendido la necesidad de acometer cuanto antes esa reducción de parlamentarios de los 135 escaños actuales a los 91 "más acordes a la media de población que se utiliza en el Congreso de los Diputados o en el Senado".

Monasterio ha defendido el ahorro de recursos públicos que ello conllevaría, por lo que hoy mismo ha entrado al Grupo Popular su propuesta y que espera poder tratar con su apoyo en la próxima reunión del a Comisión del Estatuto en la Asamblea. "Si no, tendrán que explicar por qué no quieren", ha advertido.

Asimismo, ha afeado al PP que busque pactos con el PSOE y no con Vox en la Asamblea en un momento en el que los socialistas, a su juicio, han "abandonado" la Constitución con su pacto de investidura con el separatismo catalán.

La portavoz también ha afeado que PP, PSOE y Más Madrid hayan llegado a un acuerdo, con la oposición de su Grupo, para repartirse la asignación que la pasada legislatura le correspondía al Grupo de Unidas Podemos, un dinero que ha defendido que "vuelva a las familias madrileña".

De cara al Pleno de este jueves, Vox solicitará, vía pregunta a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, una mayor deflactación del IRPF para compensar el aumento de la inflación, mientras el socialista Juan Lobato hará lo propio sobre la evolución del salario medio en la Comunidad.

Al margen de a la presidenta, el Grupo Socialista preguntará en la sesión de control al Gobierno, según ha avanzado Celada, por el reciente cese del viceconsejero de Sanidad, Juan José Fernández Ramos; sobre la situación en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal y por el aporte económico que la Administración autonómica hace a las Becas Erasmus.