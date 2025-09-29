PP reclama una "inmigración regular y ordenada" ante un "problema que está en la calle" que no "soluciona el populismo"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reclamado una "inmigración regular y ordenada" para hacer frente a "un problema que está en la calle y que no se soluciona con populismo".

Lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que ha destacado la "cumbre" de los 'populares' este fin de semana en Murcia.

"El PP ha presentado una opción razonable. Estamos muy a favor de una inmigración regular, ordenada, vinculada al empleo, que contribuye. Y estamos muy en contra de una inmigración irregular que incumple las leyes y que solo beneficia a las mafias y a las personas que trafican con seres humanos", ha apostillado.

Díaz-Pache ha reivindicado que su partido ha puesto sobre la mesa un "conjunto de soluciones para el conjunto de problemas que atenazan a este país".

A renglón seguido ha cargado contra un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está "preocupado solo de mantenerse en el poder" y no de "resolver los problemas de España".

"En materia de inmigración, la izquierda hace una trampa que no les va a salir bien. Parece que en España todo el que intente solucionar un problema de inmigración irregular es un racista, como si no hubiera más opción que puertas abiertas o racismo y xenofobia. Y esto no es así", ha remarcado.

VOX LE ACUSA DE "ARRASTRARSE" TRAS ENCUESTAS

Para la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, el PP se está "arrastrando detrás de las encuestas" al estar la inmigración empezando a ser "uno de los principales problemas denunciados por los españoles".

"Resulta que el Partido Popular intenta cambiar su discurso, su discurso que no sus políticas", ha censurado para exigir a continuación que si "de verdad cree" en lo que dice "vote a favor" de las propuestas de Vox en la Asamblea.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene "más proyecto" para España que "el odio y la negligencia". "Le diría que en la competición del racismo y la xenofobia con Vox no va a ganar ni por KO ni por puntos", ha advertido.

En el caso del PSOE, su portavoz, Mar Espinar, ha reprochado el "repugnante racismo" en el que considera que "se han puesto de acuerdo" Feijóo y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. "Copiar a la extrema derecha, señores del Partido Popular, no es un modelo migratorio, es un modelo xenófobo. Al único que parece que Ayuso sigue convenciendo es a Feijóo, que sigue tan despistado, que es incapaz de llamar genocidio al genocidio y racismo al racismo", ha rematado.