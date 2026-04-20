PP reprocha la ausencia del Ejército el Dos de Mayo y PSOE apunta que no es una "fiesta" para que Ayuso "pasee palmito"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al acto cívico militar con motivo del Día de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, a 2 de mayo de 2024, en Madrid (España). Hoy se ha presidido el acto cívico milita - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado este lunes que este año tampoco vaya a haber una parada militar por el Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, a lo que el PSOE ha respondido que no es una "fiesta" para que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "pasee palmito".

Este choque ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a al Junta de Portavoces de este lunes al ser preguntados por la ausencia de la parada militar por la "decisión sectaria" del Gobierno central, según anunciaba el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, el pasado miércoles.

En esta crítica ha ahondado el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien ha afirmado que "no hay ninguna razón para impedir el desfile" y ha reivindicado la importancia de que los madrileños y el Ejército estén "arropados" entre ellos.

"Es una nueva muestra de la utilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno. Es una utilización lamentable de lo que es de todos, incluso del Ejército, por parte del Gobierno por razones políticas", ha reprochado. Aún así, ha afirmado que la celebración será "un éxito" y que los madrileños podrán "sentir cerca al ejército, aunque esté ausente".

Ante ello, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que no es la primera vez que se niegue ese desfile aunque Ayuso "lo pida año tras año". Ha instado a "dar una pensada" al porqué de la insistencia de la presidenta autonómica con este desfile.

"Recordarle a la señora Ayuso que el 2 de mayo es una fiesta de todos los madrileños, no es una fiesta para que ella pase el palmito (...) Se ha gastado 200.000 euros de dinero público para ponerse el escenario y para poder lucirse", ha espetado Mar Espinar.

Así, ha lamentado que no pueda hacerlo "con el desfile militar que ella considera que merece", pero que el Dos de Mayo es "otra cosa". Cree que si lo entendiera "podrían celebrarlo todos los madrileños y no hacer su fiesta privada particular".