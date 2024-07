PP reprocha al delegado del Gobierno el "circo" del despliegue policial "disparatado" porque declare Begoña Gómez

"No es una institución del Estado y por tanto lo que debería darse es un trato normal", ha planteado Díaz-Pache



MADRID, 19 Jul.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado este viernes al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, por los despliegues policiales "extraordinarios" que ha tachado de "circo" y de "disparatado" ante la declaración de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en los Juzgados de Plaza de Castilla.

"No es una institución del Estado y por tanto lo que debería darse es el trato normal a un ciudadano que llega a un juzgado para ser investigado, en este caso por posibles delitos de corrupción", ha planteado Díaz-Pache en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Gómez acudía este viernes por segunda vez a declarar al juzgado y entraba, de nuevo, por el garaje a las instalaciones. Finalmente se ha acogido a su derecho a no declarar.

Díaz-Pache cree que el dispositivo de seguridad a sido "fuera de lugar" y ha puesto en el foco que no se ha "facilitado tampoco el trabajo a los medios de comunicación" que están "muy alejados de la puerta del juzgado, cosa que no ocurre en otros casos".

Ha criticado además que no haya declarado y le ha afeado tanto a ella como a su marido, Pedro Sánchez, que no lo hayan hecho "ni en el Congreso, ni en los medios, ni ante la universidad, ni ante el juez". Ha advertido de que los 'populares' madrileños buscarán "arrojar luz" sobre las cátedras y los másteres de la Universidad Complutense de Madrid para vislumbrar si hubo algún trato de favor.

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha asegurado que confía en la justicia de España y que lo que corresponde es que las "diferentes fases judiciales vayan progresando", mientras que la portavoz adjunta de Más Madrid María Pastor no ve "mucho recorrido" al caso. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha afeado que "no haya dado ninguna explicación" y que no sea "transparente". "Si no hay transparencia ni honradez permítame que tengamos la mayor de las dudas sobre el círculo de corrupción que hay en la familia del presidente del Gobierno", ha rematado.