PP reprocha a Vox que sugiera las "deportaciones" como "fórmula mágica" para solucionar "todos los problemas" de España

PP reivindica la Declaración de Murcia, PSOE pregunta si Vox planteará "gasear" migrantes y MM tacha de "vomitiva" la iniciativa

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha reprochado a Vox que sugiera las "deportaciones" como una "fórmula mágica" para solucionar "todos los problemas" de España y les acusa de presentar un "batiburrillo" que hace "perder" tiempo "para nada".

Lo ha espetado en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por Vox compuesta por varios puntos, desde la "remigración" a la auditoría de concesiones de nacionalidad, supresión de la "institución de arraigo" para permitir la residencia legal o acabar con las "políticas de efecto llamada".

Para defender la iniciativa ha tomado la palabra la diputada de Vox Ana Cuartero ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "alentar la inmigración masiva ilegal", que es una "grieta" por la que "se vacía sistemáticamente la hucha de las pensiones".

En este punto ha reivindicado el concepto de "remigración", que significa que "si entras ilegalmente en España te vas", que si "delinques te vas", si pones "una cárcel de tela a una mujer te vas" o si "has accedido a la nacionalidad española tras 3, 5 o 10 años de ilegalidad te vas". "Vamos a poner pie en pared y todos los países que no colaboren con la vuelta de sus ciudadanos a su tierra serán eliminados de la ayuda a la cooperación de España", ha lanzado.

Asimismo, ha afirmado que entre "delinquir y ser legal hay una elección" y ha negado que estén llegando a España "niños indefensos" sino "hombres en edad militar que vienen a invadir" las calles en España.

PP VE "POPULISMO DE TODO A 100"

Por el PP ha tomado la palabra la diputada del PP Mónica García quien ha definido la propuesta como "populismo de todo a 100" y ha adelantado el voto negativo de su formación al ver que en lo defendido por Cuartero no "hay medidas sino humo".

Tras criticar al Gobierno central y su ausencia de gestión migratoria se ha dirigido a Vox para afear que sugiera que esta "remigración". "La fórmula mágica de Vox también van a garantizar empleos dignos, acceder a una vivienda digna, bajar impuestos y reindustrializar España", ha ironizado.

A renglón seguido, ha tachado de "placebo" la iniciativa de Vox, en la que parece que "mezclan inmigración ilegal con legal". Frente a ello ha situado la Declaración de Murcia --firmada por los gobiernos del PP y centrada en la migración-- y la postura de los 'populares' en defensa de una migración "bien gestionada que sirva para dar oportunidades a los que persiguen una vida mejor y también a España como tierra de acogida".

PSOE IRONIZA CON SI VOX PEDIRÁ "GASEAR" A LOS MIGRANTES

En cambio, el parlamentario del PSOE Juano Marcano, venezolano de origen, quien ha cargado contra el "panfleto electoral cutre" presentado por Vox donde "no hay propuestas para mejorar la vida de nadie" y ha cargado contra la "remigración", la "palabreja" utilizada por Vox.

"¿La siguiente propuesta será gasearnos a los inmigrantes?", ha ironizado Marcano, quien ha acusado a PP y Vox de utilizar a las personas inmigrantes en una "competición fratricida" en busca de ver "cuántos votos se rapiñan el uno a otro".

Por su parte, el diputado de Más Madrid Samuel Escudero ha señalado que Vox "obliga a perder el tiempo" en la Asamblea con sus "vomitivas iniciativas llenas de odio", como esta PNL que "busca generar miedo y sembrar odio", y persigue también convencer a los madrileños de que la migración y los migrantes son "un problema" y "una amenaza".

"El racismo sirve para distraer y tapar la desigualdad", ha remachado Escudero, que además ha cargado contra Vox por usar la palabra "remigración", que no está reconocida por la RAE; y también ha acusado a la formación 'verde' de hacer muestra de "racismo institucional". "En Madrid no sobra nadie, bueno sí, los racistas", ha remachado.