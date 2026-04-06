PP sostiene que la posición de la Comunidad sobre el registro del aborto "no ha cambiado" tras comenzar su tramitación

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, atiende a los medios al término de una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid sostiene que la posición de la Comunidad sobre el registro de objetores del aborto "no ha cambiado" y que se ha puesto en marcha su tramitación pro la instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenó su creación a pesar de la oposición del Gobierno autonómico.

Así lo ha planteado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, la rueda de prensa posterior a la Junta de este lunes preguntado por los periodistas. Era el miércoles cuando se conocía que el Ejecutivo regional había arrancado los trámites para la creación de este registro en cumplimiento de la medida cautelar acordada por el TSJM.

En concreto publicaba en el Portal de Transparencia de la Comunidad para consulta pública el Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el Registro de Personas Objetoras de Conciencia. Este registro ha sido uno de los principales puntos de choque entre Madrid y el Gobierno central, que llevó al Ejecutivo encabezado por Isabel Díaz Ayuso a los tribunales por no ponerlo en marcha.

"La posición de la Comunidad de Madrid no ha cambiado y sigue siendo cierto que en la Comunidad de Madrid se respeta el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que así lo desean y se respeta también la prestación del servicio del aborto para aquellas mujeres que lo requieren y que cumplen los supuestos que están indicados en la ley", ha defendido Díaz-Pache.

El 'popular' ha afirmado que Díaz Ayuso durante su oposición a la creación de este registro defendía que tendrían que ser los jueces quienes le hicieran ponerlo en marcha y no la oposición.

Para Díaz-Pache las cosas "siguen funcionando exactamente como hasta ahora y se siguen cumpliendo las leyes". Ha contrapuesto a Madrid con Ceuta y Melilla donde Sanidad "gestiona de forma directa" su sistema y donde las mujeres tienen que "trasladarse a Málaga" para abortar.

También ha reprochado su postura a Vox, a quien ha tachado de "muy irresponsable" tras cuestionar si en el caso de que ellos tuvieran responsabilidades de gestión también abogaría por no cumplir leyes.

"UNA MUESTRA MÁS DE LA DEBILIDAD DE AYUSO", PARA VOX

Precisamente la portavoz de este partido, Isabel Pérez Moñino, ha cargado contra lo que considera que es una "muestra más de la debilidad de Ayuso", ya que afirmó "que se opondría" al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y "ha acabado cediendo como hace siempre el PP".

"Nosotros en esto, como les he dicho siempre, apoyábamos a la señora Ayuso, pero le hemos dicho siempre que fuera mucho más contundente", ha reprochado Moñino, quien ha agurado que si tras 2027 el Gobierno regional depende de su formación "no se va a ceder ante Sánchez" ni con las "listas negras de médicos" ni con "el reparto de ilegales".

MM CELEBRA QUE HA "PASADO POR EL ARO"

Más Madrid por su parte ha felicitado a la presidenta regional por haber puesto en marcha este registro tras sus "bravuconadas". "A eso se dedica Ayuso, son sus posicionamientos políticos", ha señalado su portavoz, Manuela Bergerot, quien ha destacado que la oposición de Ayuso se ha quedado en "papel mojado".

Ha recordado que ya habían advertido desde su formación --que lidera el Ministerio de Sanidad con Mónica García-- que iba a "pasar por el aro y ha pasado". Ha instado a la mandataria autonómica a "cumplir con la ley" y rematar ese registro comenzado en Semana Santa.

"Ya lo único que le queda a Ayuso es encadenarse en las clínicas privadas para impedir que las madrileñas puedan ejercer su derecho", ha ironizado Bergerot.

PSOE CELEBRA LA MEDIDA

Por último, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha reivindicado que Ayuso haya tenido que cumplir la ley para "sorpresa de nadie, solo suya y de su jefe de Gabinete". Ha recalcado que las mujeres que interrumpen su embarazo tienen el derecho de hacerlo en la Sanidad Pública.

"A la señora Ayuso decirle que la ley es la ley y es la ley para todos, incluso para ella, por mucho que le sorprenda. Esto se lo digo yo mucho a mi hija y aprovecho y se lo digo a ella también: Cuando te quieres poner tan chula, tan chula, tan chula, asegúrate de que puedes llegar hasta el final", ha rematado.