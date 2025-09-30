El PP tumba el Defensor del Vecino que propone el PSOE porque "la necesidad está resuelta desde hace más de 20 años"

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal no ha tenido en consideración la propuesta hecha por el PSOE para crear la figura del Defensor del Vecino, como vía alternativa a la judicial, porque "esta necesidad está resuelta en la normativa desde hace más de veinte años", en palabras de la vicealcaldesa, Inma Sanz, en el Pleno de Cibeles.

"En todo caso, si los madrileños necesitarán un defensor sería para defenderse de las políticas socialistas y del gobierno sanchista", ha remachado. La portavoz adjunta socialista, Enma López, le ha pedido que rebaje la "chulería" porque su "proyecto estrella para este mandato", la nueva ley de Capitalidad, se encontraron con que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "les dijo que no y lo guardaron en un cajón".

López también ha demandado al PP que reclame a Ayuso "los 800 millones de euros debe cada año" por competencias impropias. Ante esto, el PSOE les propone "una propuesta, sencillita, fácil, sin coste económico, donde además la señora Ayuso no se la puede vetar, que es de transparencia".

El Defensor del Vecino sería "una figura proactiva a la que los madrileños se pudieran quejar, por ejemplo, del lamentado estado de limpieza de las calles, de lo cara que es la tasa de basuras, de la cantidad de estorbos que hay caminando por la calle y que impide el paso". "Aquí no les vale el comodín de Manuela Carmena. Tampoco les vale el comodín de Pedro Sánchez", se ha despedido.

La vicealcaldesa ha mostrado su desconcierto porque la argumentación del PSOE se ha centrado en Ayuso entendiendo que es "un encargo de Moncloa. "Al contrario que el gobierno de Sánchez, que es el más opaco de la democracia, lo dice el Consejo de Transparencia, porque el 40% de las peticiones de información las han negado ustedes solo este año", ha replicado.

"Nosotros sí tenemos los mejores mecanismos de participación, comunicación y transparencia, como por ejemplo el sistema de sugerencias y reclamaciones, magníficamente valorado por los usuarios, o Decide Madrid como caso de éxito por la OCDE", ha enumerado. Tampoco se ha olvidado de la comisión de Sugerencias y Reclamaciones.

"Por tanto hace más de 20 años que Madrid ya cumple con esa normativa si los madrileños necesitaran un defensor sería para defenderse de ustedes porque somos la única capital del mundo que recibe ataques constantes del gobierno de su país", ha afeado Sanz.

Al PSOE les ha esperado que "han pactado mancomunar la deuda autonómica para que todos paguen el despilfarro de sus socios independentistas, lo que implica que lo pagarán sobre todo los madrileños".

"Le recuerdo que ustedes están negociando un cupo catalán que liquidará la solidaridad entre españoles y que por supuesto pagaremos en Madrid. Le recuerdo que mientras los trenes de Cercanías se caen a trozos, Sánchez riega de millones a los rodalíes catalanes, mientras el ministro de Transportes se dedica a hacer el macarra en redes sociales", ha condenado.