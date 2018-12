PP va a "agotar sus recursos" para que no se cree la comisión de universidades y espera que se reconsidere por la Mesa

Publicado 27/11/2018 15:58:39 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha señalado este martes que "agotará sus recursos" para que no se ponga en marcha la comisión de investigación de universidades y espera que la Mesa de la Asamblea reconsidere su petición.

Así lo ha expuesto Ossorio en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, al ser preguntado sobre la reconsideración que presentó al máximo órgano parlamentario basándose en el informe de los servicios jurídicos que determinó que hablar de los exámenes, calificaciones de trabajos o de la vida doméstica y académica de la Universidad está dentro de su autonomía universitaria.

De hecho, Ossorio ha defendido que aún no han presentado a los diputados que podrían conformar esa comisión porque el reglamento de la Asamblea recoge que hasta que la Mesa no decida si esa reconsideración es acertada, no se pueden ir dando más pasos. Por lo que lo que presentaran el resto de grupos antes de esa reconsideración sería "nulo".

"A nosotros nos gustaría pensar que en la Mesa del lunes nos la van a atender, pero lo veo muy difícil. No hay peor castigo que saber que tienes la razón y que no te la van a dar. Yo voy a agotar mis recursos y mi recurso era el recurso de reconsideración que lo hemos formulado y si el reglamento dice que hasta que la Mesa resuelva esto no se pueden seguir dando pasos adelante pues no pueden seguir con esto", ha zanjado.

No obstante, los grupos de la oposición esperan que la comisión se constituya la semana que viene. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha señalado que confía en que la comisión celebre su sesión constitutiva el 3 de diciembre y presidida por su grupo, algo que, a su juicio, "tendría todo el sentido".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha lanzado que se ponga en funcionamiento la comisión "con independencia de las intenciones y el juicio de intenciones de cada uno"; mientras que la portavoz de Podemos, Clara Serra, ha acusado a los 'populares' usar de forma "torticera" el reglamento de la Cámara "para evitar que la comisión empiece a andar en diciembre".

"Tienen mucho miedo de que esclarezcamos hasta dónde llegan los tentáculos del PP en la universidad", ha concluido la portavoz de la formación 'morada'.