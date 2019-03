PP ve “humanamente comprensible” reacción de vecinos de Vallecas porque “ni Ayuntamiento ni Delegación hacen su tarea”

Publicado 21/03/2019 13:55:21 CET

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de esta formación a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este jueves de "humanamente muy comprensible" la reacción de los vecinos de Vallecas contra el presunto asesino de un hombre el pasado domingo, ya que "ni el Ayuntamiento ni la Delegación del Gobierno "hacen lo que les corresponde".

"La reacción de los vecinos de Vallecas me pareció humanamente muy comprensible, porque ya no pueden más, están hartos y ven que ni Delegación ni Ayuntamiento hacen lo que les corresponde. No se preocupan por un foco principal de problemas", ha expresado el 'popular' antes de visita la sede de Down Madrid.

Entiende así Almeida "lo que han hecho" los vecinos, pero del mismo modo ha apuntado que "eso (velar por la seguridad) es tarea del Ayuntamiento y la Delegación, para garantizar la convivencia". "Queremos llegar a nuestra casa y estar tranquilos", ha apuntado.

Tras la segunda jornada de disturbios en El Pozo, Martínez-Almeida ha indicado que esto era "la crónica de unos sucesos que estaban anunciados hace tiempo" fruto de una "situación complicadísima en cuanto a la convivencia". "Este Ayuntamiento no ha hecho nada, este Ayuntamiento ha negado colocar cámaras de vigilancia, lo ha dilatado de manera intencionada, está afectando a la tranquilidad de los vecinos de Puente de Vallecas", ha lanzado.

Por ello ha pedido al Gobierno municipal de Ahora Madrid "que tome cartas en el asunto" y "garantice la convivencia en Puente de Vallecas, que garantice su tranquilidad". "Tenemos un Ayuntamiento que por puros prejuicios ideológicos no ponen esas cámaras, esenciales para garantizar la seguridad, pero los vecinos merecen una interlocución válida con el Ayuntamiento", ha explicado.

Además, ha criticado que a la alcaldesa, Manuela Carmena, le resulte "más fácil" hablar con la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff "que hablar con los vecinos de Puente de Vallecas". Y es que, considera el 'popular' que Carmena "está más preocupada por los problemas del mundo que por los problemas concretos de su ciudad".

"No nos consta que haya ido ni una sola vez como alcaldesa (a Puente de Vallecas). Ha ido a cualquier otra ciudad del mundo. Desde las administraciones tenemos que poner todos los medios que sean imprescindibles para garantizar la tranquilidad de estos vecinos, no puede ser que hagan las tareas que le corresponde a la Delegación, o al Ayuntamiento. Creo que ellos pagan sus impuestos para tener los servicios que les corresponden", ha apostillado.

Sobre las posibilidades de que esta situación se arregle, Almeida ha asegurado que tiene "desconfianza total y absoluta en torno a Carmena y Barbero (delegado de Salud, Seguridad y Emergencias)". "Confianza absolutamente nula para que sean capaces de resolver estos problemas, porque no es su prioridad garantizar la convivencia", ha remachado.

Así, ha indicado que "igual que Carmena no se dignó a visitar Lavapiés después de haber sido incendiado por parte de sus concejales, del entorno de la izquierda radical, no tuvo la gallardía de hablar con vecinos y comerciantes, no tiene la gallardía de ir (a Vallecas) y preguntarles por la situación que viven y no tiene la altura política suficiente para ir a Puente, mirar a los ojos a los vecinos y decir por qué aún no ha colocado las cámaras".