PP y Vox tumban que el Ayuntamiento inste a blindar en la Constitución el derecho al aborto: "Hermana, yo no te creo"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los votos de PP y Vox han tumbado en el Pleno de Cibeles una propuesta presentada por Más Madrid para que el Ayuntamiento instara al Gobierno central a que inicie una reforma constitucional para garantizar en la Constitución los derechos reproductivos de las mujeres. "Hermana, yo no te creo", ha contestado la concejala del PP Sonia Cea.

El Grupo Mixto ha apoyado al completo la iniciativa de Más Madrid, que incluía una petición para que el Ayuntamiento mostrara públicamente su solidaridad con las mujeres estadounidenses que se verán afectadas por la sentencia sobre el aborto.

Cs y PSOE se han abstenido. Los socialistas lo han hecho porque consideran que no se trataría de instar al Gobierno de la Nación a que ratifique un derecho ya blindado sino que lo que se debería conseguir es que el PP apoyara la renovación de las instituciones judiciales, ha explicado la concejala socialista Emilia Martínez.

La concejala de Más Madrid Carolina Pulido ha defendido que su formación siempre estará "para defender la vida y las familias". "Pero para quitar derechos a las mujeres nos tendrán enfrente a nosotras y a toda la sociedad", ha advertido, después de lamentar que con la decisión judicial estadounidense "se están retrocediendo 50 años" en un "drama para todas las mujeres del planeta".

Más Madrid ha planteado el blindaje del derecho a la interrupción del embarazo en la Constitución, como el debate que se está abriendo en Francia, porque "España tiene que dar un paso al frente en esto".

La portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, ha lamentado la "regresión de derechos básicos, que no pueden darse por conquistados", mientras que el concejal de Vox Pedro Fernández ha defendido que "si una nación merece el calificativo de libre son los Estados Unidos de América". "La sentencia de su Corte Suprema demuestra que merece ese calificativo de libre", ha apostillado.

En el turno de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha preguntado a la bancada de Vox que "quién tiene derecho a decidoir sobre el cuerpo de las mujeres" porque "quien decide eso no es un defensor de la vida sino un defensor la vida como él quiera, como un modo antiliberal".

ABORTO "SEGURO, LEGAL E INFRECUENTE"

Al igual que defendió el expresidente americano Bill Clinton, Villacís apuesta por un aborto "seguro, legal e infrecuente" porque el de la interrupción del embarazo "no es un derecho que se celebre".

La concejala del PP Sonia Cea se ha preguntado a su vez si Más Madrid presentaba esta iniciativa para aterrizar en el escenario internacional, "como la ministra Irene Montero, a ver si le dejan el Falcon".

Cea ha proclamado que en el siglo XXI las mujeres no necesitan "el paternalismo tardío de la izquierda ni el cuento de su protección". "No representan a todas las mujeres, sabemos hablar solas", ha lanzado a la izquierda, instando a Pulido a que se pronunciara sobre "la niña abusada en Valencia". "Sororidad, hermana. Hermana, yo no os creo", ha ironizado la edil del PP.

La edil de Más Madrid le ha contestado que no son sus argumentos sino los de "millones de mujeres en el mundo", para instarle a que muestren su preocupación por la niña de 10 años que resultó embarazada tras una violación y que tiene que ir a abortar a otro Estado porque su vida peligra. También ha reclamado que paren los acosos a las mujeres ante clínicas