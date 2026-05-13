De la Pradera a la Movida: Madrid revive 80 años de carteles de San Isidro en una gran exposición

Inauguración de la muestra 'Carteles de San Isidro. La imagen de las fiestas' - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Madrid más castizo, el de las chulapas, los claveles, los organillos y la Pradera, pero también el de la Movida, la psicodelia y el diseño contemporáneo, se da cita desde este miércoles en el Museo de San Isidro con la exposición 'Carteles de San Isidro. La imagen de las fiestas', una muestra que recorre casi ocho décadas de historia gráfica de las fiestas en honor al patrón de la capital.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha sido la encargada de inaugurar la exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 20 de septiembre y que reúne 51 obras originales y reproducciones históricas junto a un gran collage con 15 de los carteles más recientes de las fiestas.

"Hablamos de 50 carteles a lo largo de muchos años en los que se ve cómo hay símbolos que se repiten muchísimas veces, cómo se innova y cómo muchas veces hace 50 años se presentaban ya diseños que parecen diseños del siglo XXI", ha señalado Rivera de la Cruz en declaraciones a la prensa.

La muestra permite recorrer la evolución estética del cartelismo madrileño desde la primera convocatoria municipal de 1947, cuando el Ayuntamiento organizó un concurso con estrictas normas técnicas --carteles de hasta cinco colores, presentados bajo lema y sin firma-- hasta los diseños digitales y conceptuales de la actualidad.

Una de las comisarias de la exposición, Ana Salcedo, ha explicado a los medios que aquellos primeros trabajos respondían a un contexto muy distinto. "Al principio el concurso tenía requisitos más estrictos. Los carteles tenían que estar hechos con un máximo de cinco colores, ir con un lema y no iban firmados", ha detallado. A partir de 1951, según ha recordado, se permitió que las obras apareciesen firmadas "para dar más importancia precisamente al gremio de los dibujantes".

Los carteles expuestos, algunos originales y otros impresos en litografía para empapelar la ciudad durante las fiestas, permiten también observar cómo Madrid ha ido transformándose y reflejándose a sí mismo a través de sus símbolos. El oso y el madroño, el santo, las corralas, los botijos, las chulapas o la Cibeles aparecen una y otra vez reinterpretados según la época.

"En los años 70 empieza a haber un poco de psicodelia", ha apuntado Salcedo, que ha destacado especialmente el salto visual que supuso la Movida madrileña en los años 80. Entre las piezas más llamativas figura el cartel apaisado de Óscar Mariné de 1985, encargado durante la etapa de Enrique Tierno Galván, con referencias estéticas a grupos como Nacha Pop y un aire cinematográfico "como de 'Lo que el viento se llevó'", ha bromeado la comisaria.

También sobresalen trabajos de autores como José Ramón Sánchez, Javier de Juan o Isabel Quintanilla, así como diseños contemporáneos firmados por Mercedes DeBellard, Elsa Suárez, Beatriz Ramos ('Naranjalidad') o Javier Navarrete ('El Chico Llama').

Rivera de la Cruz ha destacado que muchos de esos carteles "podrían volver a utilizarse ahora" porque apenas han envejecido. "Hay muy pocos carteles que se hayan quedado anticuados y muchos tienen plena vigencia en el siglo XXI", ha defendido.

La delegada ha incidido además en cómo las fiestas de San Isidro "impregnan toda la ciudad" y convierten Madrid "en un pueblo". "Hemos visto mantones colgados en los balcones, banderines en las calles y vecinos preparándose para acudir a la pradera con sus trajes de chulapo y chulapa", ha afirmado.

FIRMA DE EJEMPLARES DE LA ILUSTRADORA LAURA FLORIS

Durante la inauguración, decenas de personas se acercaron también al patio renacentista del museo para recoger ejemplares del cartel oficial de este año y conseguir la firma de su autora, la ilustradora Laura Floris.

La artista ha confesado a Europa Press que realizar la imagen de San Isidro 2026 ha sido "una experiencia increíble". "Siempre me inspiro en las calles de Madrid y poder ver el cartel por toda la ciudad es un honor muy grande", ha asegurado.

Floris ha explicado que quiso crear "una imagen íntima y a la vez muy festiva", inspirada en "los cielos de Madrid", con múltiples detalles reconocibles de la ciudad y una escena coral en la que conviven distintas generaciones. "He querido que fuera como un cuento", ha resumido.

La exposición podrá visitarse gratuitamente de martes a domingo y festivos, en horario de 10 a 20 horas, hasta el 15 de junio. Durante el periodo estival, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, el horario será de 10 a 19 horas.