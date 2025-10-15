Los precios en la Comunidad escalan hasta el 3,5% en septiembre, medio punto más que la media nacional

Archivo - Una mujer realiza sus últimas compras de pescado y marisco - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió seis décimas hasta el 3,5% en la Comunidad Madrid en septiembre en tasa interanual, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadenan cuatro meses de subidas en la región y supera en 0,5 puntos la media nacional, situado en el 3%. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,2%.

En tasa interanual, los precios subieron más en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,8% más; restaurantes y hoteles, con un aumento del 4,6%; otros bienes y servicios, con un alza del 4,4% más; y bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,2% más.

Por contra, fueron más moderadas en ocio y cultura, un 0,1% más; vestido y calzado (+0,3%); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar (+0,9%) y comunicaciones creció un 1%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC elevó tres décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 3%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero y una décima por encima de lo avanzado por Estadística a finales del mes pasado, que había previsto una tasa del 2,9%.

La subida del IPC interanual en el noveno mes del año supone retomar los ascensos después de la estabilidad que mostró la inflación en agosto respecto a julio (2,7% en ambos meses).

En concreto, el INE ha informado de que el grupo de transporte elevó en septiembre su tasa anual un punto, hasta el 2,2%, debido a que la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales fue menor que en septiembre de 2024. En sentido contrario, destacó el descenso de los precios en el transporte aéreo de pasajeros, superior al registrado en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, el grupo de vivienda incrementó su tasa interanual 1,1 puntos, hasta el 7,1%, por la caída de los precios de la electricidad, menor a la de septiembre del año pasado.