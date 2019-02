Presenta su renuncia al cargo el secretario general de Podemos de Las Rozas

Publicado 11/02/2019 14:11:27 CET

LAS ROZAS, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos en Las Rozas, Alberto Oliver, ha presentado su renuncia al cargo al no estar de acuerdo con la estrategia del Círculo en el municipio.

En declaraciones a Europa Press, Oliver ha señalado que en mayo de 2018 accedió al cargo, y que uno de los cometidos que tenía era la elaboración de las listas. "La lista que propuse era unitaria. Integraba las distintas sensibilidades. Al no haber sido respaldada, ni tampoco el planteamiento político que tenía para el municipio, me echo a un lado", ha añadido.

Oliver ha explicado que la renuncia a la secretaría del Círculo, adelantada por 'Madridiario', la presentó este sábado, pero que continuará como diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y a "disposición" del partido "siempre que sea necesario".

"Lo que ha salido no era lo que yo esperaba, ni es el planteamiento político que yo tenía para Las Rozas. Mi planteamiento es el que es. Ahora hay otro y yo me echo a un lado. Seguiré a disposición de Podemos en el municipio", ha subrayado.

Según Oliver, la lista para las elecciones municipales, la encabezará Miguel Ángel Ortigosa, que es un "buen candidato", y que fue "el único que se presentó".

En cuanto a la lista que no ha sido apoyada, Oliver explica que él propuso como números dos y tres a dos personas "no estrictamente vinculadas" a un color político y relacionadas con la sociedad civil de Las Rozas. Sin embargo, los militantes "los han desplazado al séptimo y octavo lugar".

"Yo quería hacer una lista más transversal, en la que estuvieran integradas las distintas sensibilidades de Las Rozas. Creía que era la mejor opción. Sin embargo, el Círculo no ha estado de acuerdo. Como no han apoyado la propuesta, he renunciado al cargo", ha añadido.

En cuanto al número de miembros del Círculo en Las Rozas ha indicado que cuando accedió a la secretaría general en mayo de 2018 había siete personas y que ahora que deja el puesto son casi 30.