Presidenta de la FMM reprocha a alcaldes del PSOE estar "más preocupados" por "sus carreras" que por sus vecinos

Dice, ante las críticas del PSOE, que la FMM tiene como hoja de ruta "defender el municipalismo" y a "todos los ayuntamientos"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet (PP), ha cargado este martes contra los alcaldes del PSOE "más preocupados" por "sus carreras políticas" que por sus vecinos.

Lo ha lanzado en una reunión de los presidentes de las federaciones de municipios del Partido Popular en Alcalá de Henares horas después de que alcaldes socialistas como los de Alcorcón (Candelaria Testa), Parla (Ramón Jurado) o Ciempozuelos (Raquel Jimeno) hayan anunciado que llevarán a los tribunales la modificación del Reglamento de Régimen Interno de la FMM al entender que limita su derecho a la participación y supone un "secuestro" de la institución por el PP.

Ante estas críticas, según recoge la FMM en un comunicado, Piquet ha afirmado que "la Federación de Municipios de Madrid va a seguir trabajando por los intereses de las ciudades y los pueblos madrileños, pese al ruido que algunos intentan generar desde dentro".

"Nuestra Federación cuenta con órganos de gobierno, con un reglamento de funcionamiento claro y con una hoja de ruta firme: defender el municipalismo y la voz de todos los ayuntamientos madrileños, grandes y pequeños", ha subrayado Piquet.

Durante su intervención, Piquet ha destacado que la FMM "ha organizado más de 12 jornadas en el último año, con más de 1.300 participantes de todos los ayuntamientos de la región", además de "haber firmado más de 15 convenios de colaboración con entidades públicas y privadas en tan solo 19 meses". "Vamos a seguir impulsando la formación de los empleados públicos, porque está siendo un éxito, y a seguir ayudando especialmente a los municipios más pequeños", ha añadido.

EXIGENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL

Ha renglón seguido, la presidenta de la FMM ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, "que asuma de una vez su responsabilidad, no solo en Twitter, sino en su Ministerio, y mejore la red de trenes de Cercanías que sufren a diario miles de madrileños". Asimismo, ha pedido al Gobierno "una política migratoria seria, porque su pasividad se traduce en problemas para los municipios", y ha puesto como ejemplo "el caos migratorio que se vive en Alcalá de Henares".

Piquet también ha reclamado, además, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "que dote de más medios materiales y personales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y deje de limitarse a hacerse fotos en las juntas de seguridad", al tiempo que ha pedido explicaciones por "los más de 14.000 pares de guantes recogidos por los ayuntamientos durante la pandemia, de los que un año después aún no se sabe nada". "Esa falta de respuesta es el fiel reflejo de lo que es el Gobierno de Pedro Sánchez: opacidad, desinterés y abandono institucional", aseguró.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA

Piquet ha apostillado la Federación "sigue esperando una reunión" con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, para tratar los problemas derivados de las lluvias de la pasada primavera, que "han afectado gravemente a los cauces y frenado desarrollos urbanísticos".

Además, reclamó mayor atención a la sustitución de dispositivos electrónicos para víctimas de violencia de género, "denunciando la inacción de la ministra de Igualdad (Ana Redondo)". "No vamos a negar una realidad que está afectando a mujeres madrileñas y de toda España. Seguiremos exigiendo responsabilidades y soluciones inmediatas", ha afirmado.

Finalmente, Piquet ha subrayado que la FMM "seguirá levantando la voz por la financiación local y la igualdad de trato entre municipios", recordando que "el municipalismo es la primera línea de defensa del bienestar ciudadano".

"Estamos orgullosos de representar a todos los municipios madrileños. Hoy, desde Alcalá, reafirmamos nuestro compromiso con los vecinos, con la gestión cercana y con la defensa de los intereses locales frente a un Gobierno que da la espalda a los ayuntamientos", ha concluido.

En la reunión han participado el vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la presidenta de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), María José García-Pelayo.