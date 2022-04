Presidente de EMVS se enteró del presunto espionaje en enero por Almeida y no informó a Cs porque era un "rumor"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la EMVS y titular de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, se enteró el pasado 11 de enero del "rumor" del presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Se enteró de boca del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y ha explicado que si no se lo comunicó al vicepresidente de la EMVS, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), fue porque era un "simple rumor".

"No informó al vicepresidente porque era un simple rumor. No informo al consejo de administración de la EMVS porque en los consejos de administración no se tratan rumores", ha contestado en la séptima sesión de la comisión municipal de investigación.

González, que se considera amigo personal de Almeida, ha insistido en que se entera del "rumor" el pasado 11 de enero, cuando el alcalde le llama. "Me dice que le ha llegado un rumor de que podía ser alguien de la EMVS quien hubiera contactado con una agencia de detectives. Me pide que indague y me dice que puede ser esa agencia", ha apuntado.

