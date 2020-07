El presidente del Pleno de Cibeles recuerda a Vox que el crucifijo desapareció de la Casa de la Villa "hace 11 años"

Para Vox "la contemplación de un hombre justo que murió por los demás no debería molestar a nadie" y menos en un momento en el que "arden iglesias"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul, ha recordado a quien fuera su compañero de partido y ahora integrante de las filas de Vox Fernando Martínez Vidal que el crucifijo no está en la Casa de la Villa desde "hace once años" y que le llama la atención que se interese por este hecho ahora y no con gobiernos anteriores.

"El crucifijo no se fue del pleno en la firma de los Acuerdos de la Villa del pasado 7 de julio sino hace más de diez años", ha lanzado Fanjul. "Menudo papelón tiene", ha contestado Vidal, que ha hecho un repaso histórico por la Casa de la Villa, que data de 1692 y que acogió los plenos hasta noviembre de 2007.

El concejal de Vox también ha recordado que gobiernos anteriores "se desprendieron de los maceros", que el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (equipo del que formó parte) "rechazó el collar y el bastón de mando" y que la exalcaldesa Ana Botella (en cuyo equipo también participó) "prometió el cargo sin el crucifijo", unido a que "el PP desmanteló las casas consistoriales, cuyos bienes se encuentran en una nave de Coslada".

"No renunciamos a la historia", ha aseverado. Y prueba de ello es que han recordado que, según protocolo, en la Casa de la Villa hay que dejar libre "una cuarta silla por si el rey se presentara al Pleno, como hizo en su momento Isabel II". Esto le ha llevado a destacar que el agnóstico Enrique Tierno Galván sí mantuvo el crucifijo.

Para el edil de Vox, "la contemplación de un hombre justo que murió por los demás no debería molestar a nadie" y menos en un momento en el que "arden iglesias". Es por eso que ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a que recupere un símbolo que está en la base de la construcción europea porque, de lo contrario, sus votantes no lo entenderían.

Para Fanjul, la de Vox es una "polémica artificial" porque comparten que el crucifijo "es un símbolo de unión". "En España ya tenemos quien divide a los buenos de los malos, la izquierda", ha contestado el presidente del Pleno.